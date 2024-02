Las calles destrozadas dan la bienvenida al turista en Playas

Ir a Playas durante el feriado se convirtió en un reto para muchos. Y es que tener que esquivar las decenas de huecos que asoman en las calles de este balneario fue imposible. La lluvia los tapó. Los repletó de agua y caer en estos fue una tarea simple. Horas después, todo el entorno fue una sola masa de basura y lodo.

En dos cuadras de la avenida Sixto Chang, que conduce al mar por la zona del rompeolas y que se empata precisamente con la vía que lleva hacia Engabao, uno de los puntos turísticos del balneario; el alcantarillado sanitario colapsó días atrás con la rotura de las tuberías que están a más de tres metros de profundidad.

Hidroplayas tardó casi dos meses en reparar el daño, puso una nueva tubería y relleno en el sitio; con la advertencia de que “los daños se seguirían dando porque al sistema de 30 años ya de vida útil, nunca se le había dado mantenimiento”, y no se asfaltó jamás el área intervenida. La obra quedó a medias en la administración anterior y en esta, los arreglos viales no llegaron. Por lo que aquellos huecos que entonces eran pequeños se incrementaron y multiplicaron.

Abandono. En las calles Paquisha y Sixto Chang, solo unas llantas evitan caer en el agujero. Néstor Mendoza

“Antes eran dos o tres baches, ahora son más de veinte, y uno más profundo que otro. El alcalde Gabriel Balladares ni los ve. Este tramo es vital para el turista, pero al Municipio por lo visto le da igual si a los visitantes les toca ir como serpientes culebreando los hoyos. Algo que resulta imposible. Todo está minado, qué desastre”, señaló el habitante Wilmer Salazar.

Vladimir Toral, turista que el pasado martes transitaba por la vía, dijo que es una pena que un balneario tan cercano a Guayaquil, sus calles céntricas estén en este lamentable estado. Si el Municipio no tiene plata debe de pedir ayuda al Consejo Provincial o al mismo Ministerio de Obras Públicas para que intervenga en su ayuda.

“Cómo es posible que el primer impacto visual que tiene el turista que viene a nuestro balneario sean sus calles destrozadas, eso habla del estado de abandono en el que nos encontramos”, cuestionó enojado el ciudadano Rafael Capputi, a quien se le rompió el amortiguador de su vehículo al momento en el que cayó en un hueco.

Queja. Algunas vías presentan daños que son el resultado de trabajos inconclusos por parte de esta administración y la anterior.



En el mismo sitio y por la misma razón, a Doménica Robles se le dañó la dirección. “No tengo ni idea de cuánto ahora tengo que gastar. No puedo ni mover el carro, he tenido que llamar a una grúa. ¿Quién va a responder por el daño? ¿El alcalde? ¿Sus concejales? ¿Quién lo hará? Es el peor carnaval que he tenido en la vida”, denunció.

Otras vías en las mismas condiciones son la 24 de Septiembre; la 15 de Agosto, en el tramo que conduce hacia el hospital; la que conecta al Ocean Club, que está minada hace ya cuatro años al menos; y las que conducen hacia El Morro. Todas, vitales para hacer turismo.

“Es una pena que las rutas que nos movilizan hacia los espacios, los contados espacios en Playas que pueden ser considerados turísticos, estén en un estado tan deplorable. Así resulta imposible hacer turismo. Yo quisiera saber si el Municipio está consciente de ello”, cuestionó Nathalia Ricaurte, guayaquileña que tiene una casa en la ciudadela La Victoria, también abandona por las autoridades desde hace décadas.

Daño. La vía que conduce al Ocean Club y las calles de La Victoria registran los mismo baches hace 4 años. Néstor Mendoza

Para el ciudadano Antonio Ramírez resulta inexplicable la forma en cómo trabaja la Alcaldía. Él pone como ejemplo lo que pasó en la 24 de Septiembre. “Vinieron unos trabajadores de Obras Públicas y con maquinaria sacaron el asfalto alegando que iban a poner uno nuevo, pero hasta la fecha regresan. No sé si no tienen plata, son indiferentes a los problemas que afectan a Playas o siguen pasando por alto la planificación”, cuestionó Ramírez, quien ha dejado de circular por esta avenida, que se enlaza con la Jaime Roldós, comercial y turística.

Frente a esta situación, Luis Almeida, director municipal de Obras Públicas, reconoce los daños, pero explica que hace dos meses iniciaron los trabajos ya en algunos puntos como la avenida Sixto Chang. Que el contratista fue amenazado por bandas delincuenciales y que por temor paralizó los trabajos, mencionó; al hacer énfasis en que en la calle 24 de Septiembre, en cambio, hubo un retraso debido a que las tuberías de alcantarillado estaban rotas, por lo que hubo que reprogramar los trabajos.

Pero sobre estos justificativos, la ciudadanía reclama. “El Cabildo siempre pone de excusa algo; que el asfalto era malo, que se estaba haciendo una prueba, que el trabajo no era el definitivo... En fin, siempre tiene excusas. Aquí hay una sola realidad y que estamos viviendo en un completo abandono. Que no tenemos alcalde y que estamos a nuestra suerte”, señaló Darío Mejía, ciudadano.

Las calles están destrozadas en las vías principales del balneario. Néstor Mendoza

Para el arquitecto José Plaza, quien reside en el balneario, las calles y las aceras que se levantan en las consideradas zonas turísticas o que conectan con ellas son los principales lugares visibles de una ciudad y que, en este caso, “son el reflejo de la negligencia administrativa”, señaló.

“Si las calles de una ciudad ofrecen interés, la ciudad entera ofrece interés. Cuando presentan un aspecto triste, toda la ciudad parece deprimida. Eso aquí está pasando. Por eso solicito al alcalde que se preocupe por la imagen de nuestra tierra. Ya es hora”, sentenció Plaza.

