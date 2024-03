Guayaquil: La Bahía, en mantenimiento para evitar que la lluvia la inunde

Para los guayaquileños se volvió ya una escena común ver cómo, tras cada lluvia fuerte, los locales de la Bahía se inundaban a tal punto que las paredes se convertían en una especie de cascada. Los cubículos tenían filtraciones, que este 28 de marzo finalmente empezaron a repararse.

Según una publicación en la cuenta oficial de X del Municipio de Guayaquil, la entidad empezó a cambiar los canalones, las cubiertas y bajantes de los quioscos, y a la par empezó a instalar porcelanato, a colocar las tapas de los sumideros y a pintar la estructura de los espacios, algunos deteriorados.

Que alrededor de 2.400 locales de los 4.300 que existen han sido ya intervenidos, aseguró el cabildo, al que los visitantes le exigen seguridad.

“Este es un tema del que ya se ha hablado y del que ya se han hecho reuniones, pero del que no vemos resultados. En la Bahía hay delincuentes que están robando y no vemos suficientes policías ni militares que los agarren. Hay metropolitanos, pero su presencia está ligada a espantar a los informales. Por eso, alcalde, le pedimos que exija que haya más control. La Bahía debería ser un punto turístico, con un centro incluso gastronómico. La Bahía debería ser un sitio hermoso, pero no lo es. Que es útil, claro que lo es, pero el proyecto quedó estancado y nadie ve la forma de levantarlo y continuarlo. Que hoy reparen las filtraciones era más que necesario, pero eso no evidencia que el Municipio le esté dando atención. Hoy está respondiendo solo a un daño presentado, que es su obligación”, alegó el visitante guayaquileño Carlos Morocho.

Las tapas de los sumideros que faltaban fueron ya colocadas. La falta de las cubiertas fue uno de los reclamos recurrentes. Cortesía

Para Nathalia Paucar, habitante del centro, urge que también se dé solución a la insalubridad que rodea al lugar.

“Pasen por los alrededores de la Bahía pasadas las 20:00. Hay lomas de desechos, todo huele mal, la basura vuela. Ese escenario, y lo digo como testigo, es el mismo hasta pasadas las 23:00. Son horas viendo desorden e insalubridad. ¿Así pretenden que la gente quiera visitarnos?”, manifestó la residente.

