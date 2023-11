A los baches se suma la falta de luz en la avenida León Febres Cordero

Cruzar la avenida León Febres Cordero es un martirio desde hace años. Los cráteres que se evidencian a lo largo de esta vía generan dolores de cabeza a los conductores, quienes deben incluso realizar maniobras peligrosas para evitar caer en ellos.

Ya ha salido el Municipio de Daule a indicar que la competencia de esta vía recae en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y que están imposibilitados de intervenirla, salvo en los bordillos y aceras.

(Te puede interesar: Angel Taipe: “Lo que decimos no suena solo a promesas, está en planificación”)

Mientras continúa esa cansina pugna, otro problema se ha sumado en los últimos meses en esta vía correspondiente a la parroquia La Aurora, en Daule.

Desde hace más de un mes, la oscuridad se ha tomado varios tramos de esa avenida. Son más de 10 las luminarias dañadas en un tramo que se inicia en los exteriores de la etapa Rubí, perteneciente a la urbanización La Joya y llega a la altura de la ciudadela El Condado, en ambos sentidos de la vía. Este espacio comprende unos 300 metros aproximadamente.

La ciudadanía, ya cansada de la desidia de las autoridades en esta zona del Guayas, insiste en que se siente desamparada.

La Aurora y La Puntilla pasarán 25 horas sin el servicio de agua potable Leer más

Carlos Luis Vega vive en la etapa Zafiro de La Joya. A diario maneja por esta transitada avenida, por la que también circulan pesados tráileres.

“Yo no sé cuánto tiempo más vamos a seguir así. Los baches cada vez se hacen más grandes. Y las luces en el camino están dañadas, tenemos más de dos meses y parece que no le importa al alcalde”, manifestó.

Son constantes los reclamos ante la falta de atención a la avenida León Febres Cordero. En redes sociales, quienes residen en los conjuntos habitacionales ubicados en La Aurora expresan su malestar por este problema.

Para realizar sus actividades diarias, Andrea Cáceres avanza por esta vía en sentido hacia la parroquia Pascuales, en Guayaquil. Ella es residente de la etapa Verde Esmeralda, en la urbanización Matices, desde hace tres años.

14 millones

de dólares es el costo estimado por el Municipio de Daule para intervenir la avenida León Febres Cordero.



Indicó que en la noche, la circulación se torna peligrosa ante la falta de luz, porque se le complica observar los baches en la vía. Sin embargo, y para darnos una referencia del tiempo que lleva abandonada la vía, indicó que ya conoce la ubicación de algunos de esos huecos.

“Ya hasta sé dónde están los baches, pero a veces hay tráfico y no puedo evitarlos. Yo no manejo a gran velocidad, pero sí he visto como algunos carros que van rápido caen (en los huecos) y deben parar para revisarlo”, expresó la ciudadana.

(Lee también: El centro de salud de La Aurora, un espejismo)

Pero no solo en la León Febres Cordero hay tramos a oscuras. Como lo ha publicado EXPRESO, existen otras zonas en La Aurora donde no funcionan las luminarias desde hace dos meses, generando inconformidad entre los habitantes.

La vía de ingreso a las urbanizaciones Casa Laguna y Sambo City, situadas a menos de 50 metros de donde funcionan oficinas municipales, sigue sin luz desde septiembre pasado.

Oscuridad. La vía de ingreso a las urbanizaciones Sambo City y Casa Laguna lleva más de ocho semanas en tinieblas. Carlos Klínger

Germán Sánchez, morador de la etapa Hollywood Park, en Sambo City, explicó que la oscuridad es total en un tramo de 200 metros. Quienes caminan por el sitio para dirigirse a sus domicilios solo se alumbran con las luces de los vehículos que pasan por esta calle.

“Todas las noches aquí cerca pasan revista los metropolitanos, viene gente del Municipio y no son capaces de notificar que están dañadas las luminarias. Me sorprende que siga dañado esto más de dos meses y no haga nadie nada. Es absurdo”, manifestó Sánchez.

Las promesas continúan en lista de espera para La Aurora, Daule Leer más

Moradores de otras etapas temen que la falta de iluminación en esta calle de acceso a las urbanizaciones genere el auge de delitos como robos y secuestros.

“Los policías no hacen rondas seguidas, a veces nos sentimos indefensos. El Municipio debe arreglar estos problemas que son urgentes, ponernos como prioridad”, expresó Diana Córdova, quien vive en la etapa Madison Park de Sambo City.

Un tramo en la calle interna que conecta varias etapas de Villa Club también se evidencia con luminarias dañadas.

En la calle de ingreso a varias etapas de Villa Club hay luminarias con daños. Carlos Klínger

Ángel Taipe, director de Obras Públicas del Municipio de Daule, sostuvo que en las próximas dos semanas ya estará iluminado el tramo oscuro en la avenida León Febres Cordero.

Y explicó las razones de la afectación. “Es porque un carro se llevó el poste. Ya la base está fundida, está por entregar y en estas dos semanas ya estaría iluminada esa vía, porque el poste está fabricándose”.

(Te puede interesar: Daule: el malestar por las canteras crece sin tregua para La Aurora)

La Dirección de Obras Públicas indicó que otra de las causas para la falta de iluminación en esta avenida principal es el robo de transformadores que se ha registrado en las últimas semanas. Sin embargo, no detallaron cifras sobre este delito.

Los habitantes de La Aurora, como en los últimos años, seguirán esperando mejoras en esta avenida.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!