Av. Domingo Comín: Cierre parcial por dos meses desde el 5 de noviembre

Obras de un colector sanitario afectará un tramo en el sentido sur-centro. Conozca el plan de desvío y rutas alternas

Un tramo de la avenida Domingo Comín, en el sur de Guayaquil, tendrá un cierre parcial por aproximadamente dos meses. La medida, coordinada por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y la Dirección de Obras Públicas , inicia este miércoles 5 de noviembre y se debe a trabajos de rehabilitación de un colector sanitario.

¿Qué tramo exacto será intervenido?

La intervención se ejecutará en el carril de sentido sur-centro de la Av. Domingo Comín. Específicamente, la ocupación parcial y temporal comenzará a la altura de la parada de la Metrovía y se extenderá hasta la calle Ernesto Albán , en el sector de las ciudadelas 9 de Octubre y Pradera.

Imagen del tramo que será intervenido CORTESÍA

Aquiles Álvarez: "El Gobierno nos obliga a mentir para pagarnos con bonos" Leer más

Según la ATM, los trabajos se realizarán con una metodología de bypass, que implica la colocación de tuberías sobre la calzada. Estas estructuras ocuparán 1,20 metros del ancho de la vía. La empresa contratista instalará la señalización de seguridad diurna y nocturna.

¿Qué pasará con la Metrovía?

El carril exclusivo de la Troncal 1 del Sistema Metrovía no sufrirá interrupciones y mantendrá su operatividad normal hacia el centro de la ciudad.

Sin embargo, la ATM informó cambios para los usuarios de la Parada Ciudadela 9 de Octubre: el acceso y la salida se realizarán solo desde la acera oeste. Se habilitará el cruce seguro de peatones en el semáforo ubicado a la altura de la gasolinera Terpel.

¿Cuáles son las rutas alternas?

Dado que los trabajos están previstos para una duración de alrededor de dos meses, se recomienda a los conductores tomar vías alternativas para evitar congestionamientos.

La ATM sugirió usar la avenida Pío Jaramillo Alvarado, la calle Los Esteros y la avenida Roberto Serrano Rolando. Estas rutas permiten conectarse con la avenida 25 de Julio para avanzar hacia el centro o norte de la urbe. Además, aseguran que personal de control de tránsito brindará soporte en la zona.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!