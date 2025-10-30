Nueva Terminal Costa no abrirá el 31 de octubre; Álvarez aplaza la inauguración

El burgomaestre anunció que la obra se entregará "la próxima semana", contradiciendo un anterior anuncio

La Terminal Terrestre Municipal Costa no será inaugurada este 31 de octubre, fecha que había sido confirmada previamente por el alcalde Aquiles Álvarez. La apertura de la obra, ubicada en el kilómetro 33 de la vía Perimetral, fue pospuesta para la primera semana de noviembre, a puertas del feriado nacional por el Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca.

Un anuncio sin explicación del retraso

El propio burgomaestre comunicó el cambio de fecha a través de su cuenta de X (antes Twitter): "La Terminal Terrestre Municipal Costa será inaugurada la próxima semana", escribió.

Según el alcalde, el cabildo ya completó los requisitos y la operación depende de una entidad externa. "Ya entregamos toda la documentación a la ANT (Agencia Nacional de Tránsito) para obtener el permiso de operación", detalló Álvarez en su publicación: "No tendría sentido dejar una obra de esta magnitud sin funcionar".

Sin embargo, pese a la justificación, el Municipio de Guayaquil no ha confirmado a EXPRESO si este cambio de cronograma obedece a un retraso específico por parte de la agencia nacional para la entrega del permiso.

Las actividades de octubre pasaron a noviembre

La postergación de la Terminal Costa no es un hecho aislado en la agenda municipal. La inauguración de las canchas de pádel municipales cuya construcción en Urdesa significó una inversión de medio millón de dólares, también muy promocionadas, fue movida para la misma semana de noviembre.

Asimismo, la gala final del certamen Reina de Guayaquil, tradicionalmente realizada en octubre por las fiestas de independencia de la ciudad, fue reprogramada y se llevará a cabo el próximo mes.

¿Qué características tendrá la obra?

La administración municipal actualizó las cifras del proyecto. La inversión, según el reciente tuit, supera los $11,2 millones.

La nueva terminal busca beneficiar a más de 13.000 pasajeros diarios, aliviando la carga de la Terminal Pascuales y de la Jaime Roldós Aguilera. Su ubicación estratégica conectará la Perimetral con sectores como La Trinitaria, los Guasmos y toda la vía a la Costa, prometiendo mejorar los tiempos de traslado del transporte interprovincial, intracantonal e interurbano.

