Aumento del pasaje en La Aurora se revoca tras protestas de los usuarios

El aumento del pasaje en La Aurora no duró más de una semana. A inicios de diciembre, los habitantes de esta parroquia del cantón Daule denunciaron que desde el 2 de diciembre hubo un incremento abrupto en el valor del pasaje del bus que recorre las urbanizaciones La Joya y Villas del Rey, el cual pasó de 30 a 35 centavos.

Semáforos en Guayaquil: retos y mejoras ante robos y apagones Leer más

No obstante, para el lunes 9 de diciembre, el valor fue restablecido al habitual debido a las quejas emitidas por los usuarios. De acuerdo con varios de los pasajeros de esta ruta, los conductores cobraron este monto hasta el viernes 6 de diciembre.

RELACIONADAS Los ascensores de los puentes peatonales de La Aurora presentan fallas

“Hasta el miércoles (4 de diciembre) dejaron de generalizar el cobro a todos, y supuestamente todo volvió a la normalidad. Pero varios de mis compañeros, que llegaban al local de Plaza Tía en el que trabajamos, aseguraron que aún les cobraban 35 centavos, pero ahora solo en la mañana y a unos pocos pasajeros”, indicó la ciudadana Mónica Sánchez.

Piden mejoras en el servicio

Los habitantes de La Aurora cuestionaron fuertemente esta decisión que entró en vigor de un momento a otro, y exigen que, si llegan a tomar esta medida nuevamente, esperan que venga acompañada de una mejora en la calidad del servicio. “Solo recorren La Joya, no pasan por Villa Club ni por otras ciudadelas. Si suben el pasaje, se esperaría que también expandan las rutas, mejoren la seguridad, porque siempre roban en los buses, y compren nuevas unidades. Quieren cobrar más, entonces den mejor calidad del servicio”, comenta Delia Freire, trabajadora del sector.

EXPRESO constató con los ciudadanos y los conductores de este sector la situación, y explicaron que este aumento ocurrió únicamente en la ruta que cubre las urbanizaciones La Joya y Villas del Rey, que está administrada por la cooperativa LojasTrans.

Un trabajador de esta empresa detalló que este aumento ya había sido contemplado hace varios meses, y que su fin era subsanar los gastos generados por el aire acondicionado y el mantenimiento que requieren estos vehículos.

El encebollado busca batir un récord Guinness con 5.000 porciones en La Aurora Leer más

Este Diario intentó contactarse con la empresa de buses para conocer a fondo la razón del aumento repentino y por qué, tan pronto como llegó, fue anulada esta decisión. Sin embargo, hasta la publicación de este reportaje no hubo un pronunciamiento referente al caso.

ATM Daule responde

Mientras que desde la Agencia de Tránsito Municipal (ATM) de Daule, Gabriela Sáenz, gerente de la institución, detalló que este aumento jamás fue aprobado por el Concejo Cantonal de Daule y aseguró que esta medida no estuvo en vigor por más de un día en la parroquia, a pesar de las denuncias ciudadanas que aseguran que el monto se mantuvo durante una semana en las unidades.

“El gerente de la cooperativa LojasTrans, Luis Hidalgo, indicó que fue una manera de ejercer presión para el alza de la tarifa... Por este motivo, se está tramitando la sanción para la cooperativa de buses”, indicó Sáenz.

Agregó que para el 2025 se llevará a cabo un estudio de tarifas para determinar si es necesario o no elevar el pasaje del bus urbano en el cantón, estudio que deberá someterse a la aprobación del Concejo del cantón.

Ante esta situación, la comunidad exige mayor control ante posibles casos similares que se puedan presentar de nuevo en esta parroquia, y obligar a las cooperativas a cumplir con los valores asignados. "No pueden perjudicar a todos sus usuarios así porque sí, necesitan estudios y socializar con la ciudadanía antes de tomar una decisión de forma inmediata. No son niños, son una empresa que ofrece un servicio a la población y no pueden ser impulsivos", aseveró Freddy Baldeón, residente de Villas del Rey.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!