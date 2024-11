La avenida León Febres Cordero, rehabilitada; hay pedidos a autoridades de Daule

Luego de seis meses de intervención, la avenida León Febres Cordero quedó rehabilitada. La mañana de este miércoles 6 de noviembre se desarrolló el acto de entrega de esta obra, a cargo de la Prefectura del Guayas luego de que en febrero pasado recibiera la autorización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para arreglar la vía principal de la parroquia La Aurora, en Daule.

Durante varios años fueron constantes las quejas de residentes de ese sector sobre el estado de la vía. EXPRESO se hizo eco de aquellas denuncias en varios reportajes. Baches, huecos y desniveles eran constantes a lo largo de esta avenida que une los cantones Guayaquil, Daule y Samborondón.

Los trabajos para rehabilitar la avenida León Febres Cordero se iniciaron a finales de abril del 2024 y tenían previsto culminar en ocho meses. Aquello generó que varios tramos se mantengan cerrados durante varias semanas. Finalmente, dichas tareas culminaron a finales de octubre, reduciendo su tiempo a seis meses, como explicó la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga.

El tramo intervenido de la vía comprende 7, 2 kilómetros, desde el puente Vicente Rocafuerte, que la conecta con el norte de Guayaquil, hasta el intercambiador vial ubicado cerca de la urbanización Matices, a pocos metros del inicio de la avenida Samborondón.

"Es una obra que cuenta con 10 centímetros de espesor de carpeta asfáltica, diseñada para soportar el enorme tráfico pesado que ustedes están viendo aquí, porque esta es una zona de alto crecimiento", manifestó Aguiñaga durante el evento de entrega de la vía rehabilitada. El costo final del arreglo de la avenida asciende a 7 millones de dólares.

Aguiñaga entregó pedidos de ciudadanos al alcalde de Daule

A la cita acudieron el alcalde de Daule, Wilson Cañizares; el subsecretario de Transporte y Obras Públicas Zonal 5, Gustavo Barrezueta; así como concejales de ese cantón de Guayas.

En su alocución, Aguiñaga extendió a Cañizares varios pedidos que ha recibido por parte de habitantes de La Aurora, respecto al paso de vehículos pesados, como camiones y tráileres, por la avenida León Febres Cordero.

"Hay algún reclamo que piden en torno a que se regule el tráfico de carga pesada. Esto viene reclamando el sector de La Aurora. Yo aquí traslado esa preocupación, señor alcalde, que hacen los habitantes del sector, porque si bien es cierto esta es una vía importantísima, que hay que analizar si usted puede poner restricción al tráfico pesado y en horarios, porque depende de la colectividad, de la generación de empleos para tomar una decisión como esta", manifestó la prefecta.

Asimismo, Aguiñaga pidió a Cañizares un compromiso para que la vía se mantenga "en el estado en el que la estamos entregando" con la ejecución de limpieza de canales y de drenaje. También hizo un llamado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que la avenida reciba mantenimiento.

"Estaremos vigilantes para que esta vía no se vuelva a deteriorar, que no llegue el mantenimiento cuando la vía ya esté en estado crítico, sino que cuando la vía, de aquí me parece que dentro de 3 años, 3 años y medio, habrá que darle mantenimiento a la carpeta asfáltica", dijo la funcionaria.

Además, Aguiñaga solicitó a esa cartera de Estado que intervenga el puente Vicente Rocafuerte, que presenta un evidente estado de deterioro desde hace varios meses.

"Esto es inminente. Les pedimos, por favor, que lo tomen como un tema serio, porque es el momento para evitar cualquier complicación en la estructura, y por supuesto, desgracias que pudiesen ocurrir", sostuvo la prefecta.

