Los ascensores de los puentes peatonales de La Aurora presentan fallas

Varios ascensores ubicados en los puentes peatonales de la parroquia La Aurora, en Daule, han quedado inhabilitados debido a diversas fallas presentadas en los últimos dos meses. En puntos como la estructura ubicada a la entrada de la urbanización La Joya, se puede observar cómo cintas amarillas bloquean el acceso a estos espacios.

De acuerdo con los usuarios, los problemas comenzaron a hacerse notorios a raíz de los cortes de energía que iniciaron en octubre de 2024. "Cuando se va la luz y luego vuelve, tardan en bajar o se quedan un rato trabados, y no hay forma de bajar o subir", relata Denisse Castro, residente de La Joya.

Dificultades en la movilización

En esta parroquia hay un total de tres estructuras, con dos ascensores en cada una, y se tiene conocimiento de al menos tres de ellos que presentan daños constantes a raíz de los apagones. Ante esta situación, la comunidad pide que el Municipio tome acciones prontas para que los ciudadanos, en especial los adultos mayores, puedan hacer uso de este sistema y evitar el gran desgaste físico que les representa a aquellos de avanzada edad.

"Aún con mi artritis, he tenido que subir este puente por las escaleras porque no tengo otra opción, y tampoco cruzaré la calle, porque eso significaría arriesgarme a que un carro me atropelle. Necesitamos que el Municipio busque la manera de arreglar esto y que se mantenga operativo durante los cortes, porque para personas como yo, es insoportable tener que subir y bajar las escaleras todos los días a mi edad", asevera Julio Vintimilla, residente de La Joya.

No obstante, estas complicaciones no ocurren solo desde que iniciaron los apagones. Según los habitantes de este sector, los ascensores de estos puentes siempre han presentado fallas que son arregladas poco después. Sin embargo, estos arreglos son solo 'parches'; en menos de un mes vuelven a estar en pésimas condiciones.

"Hace un año no había cortes, y aún así los ascensores estaban inoperativos por varios días. Teníamos que insistir al Municipio para que vinieran a arreglarlos, porque si no, eso se quedaba sin mantenimiento hasta Dios sabrá cuánto tiempo", comenta Ignacio Ruiz, habitante de Matices.

