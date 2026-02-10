ATM reactiva la matriculación vehicular por primera vez en Guayaquil

La ATM reactiva matriculación para vehículos nuevos en Guayaquil tras la habilitación del sistema nacional de tránsito

Tras la rehabilitación del sistema nacional de tránsito, los propietarios de vehículos que requieren realizar su matriculación por primera vez en Guayaquil ya pueden gestionar este proceso. La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) confirmó que la operatividad se ha normalizado en todos sus centros de atención, destrabando así los trámites que permanecían suspendidos.

Además de la matriculación, la entidad informó que los servicios de revisión técnica vehicular y prechequeo se mantienen plenamente vigentes. Estas inspecciones están disponibles para la ciudadanía con el fin de garantizar que el parque automotor cumpla con los estándares de seguridad y emisiones antes de circular.

Horarios de atención y agendamiento digital

Para facilitar el cumplimiento de estas obligaciones, la ATM ha dispuesto horarios extendidos de lunes a viernes, desde las 07:00 hasta las 19:00, mientras que los sábados la atención será de 07:00 a 13:00.

La ATM mantiene la matriculación con regularidad. CORTESÍA

¿Cuándo se retoma la matriculación vehicular de autos nuevos en Quito? Leer más

Recomendaciones para una atención ágil

A fin de optimizar el tiempo de los usuarios y prevenir aglomeraciones en los centros de atención, las autoridades exhortan a la comunidad a solicitar un turno previo a través del portal web oficial (www.atm.gob.ec). Contar con una cita programada garantiza una gestión más fluida y evita las esperas innecesarias en los exteriores de las dependencias.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!