ATM honra a las víctimas de tráfico en el Día Mundial en su memoria

Las familias recordaron a sus seres queridos que fueron víctimas de accidentes de tránsito en Guayaquil y a la par hicieron hincapié en que haya no solo más conciencia ciudadana, sino más leyes y penalidades severas que logren "a como dé lugar" que la lista de afectados no se vaya incrementando en el tiempo.

Este domingo 17 de noviembre, la ciudad conmemoró el el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas por Siniestros de Tránsito, jornada respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que se realiza cada tercer domingo de noviembre en el mundo

¿Dónde se rindió honor a las víctimas?

En el Puerto Principal la ATM desarrolló el acto en un ceremonia, en honor a las 281 personas que fallecieron en las vías de la ciudad durante el año 2023. El acto, según detalló la entidad en un comunicado, se desarrolló en el sector de la laguna del Parque Samanes, donde previamente familias, miembros de colectivos sociales, organizaciones internacionales y autoridades participaron de una caminata desde la bandera de Guayaquil, en el parque, hasta la orilla de la laguna. Allí, se realizó una ofrenda floral en honor a la memoria de quienes perdieron la vida.

En la ceremonia Manuel Salvatierra, gerente de la ATM, aseguró que la entidad está trabajando en materia de seguridad vial y aseguró que se ha logrado reducir las fatalidades por siniestros de tránsito en un 13 %, en comparación a datos de enero a octubre de 2023 con el mismo período de 2024. No obstante para las familias no es suficiente. "Soñamos con que no muera nadie más a causa de este tipo de siniestros. Perdí a mi esposo porque un conductor que iba borracho lo chocó. Perdimos parte de nuestra vida. No es justa, nunca lo será", aseguró Magali Becerra, habitante de Sauces 8.

Durante el acto, las familias de las víctimas sembraron árboles de Guayacán. Cortesía

“Sabemos que la movilidad segura es un derecho de todos. Es por ello que hemos intensificado nuestras acciones de control y prevención en las calles de nuestra ciudad. Nuestros agentes están en constante monitoreo para garantizar que las normas de tránsito se respeten”, manifestó Salvatierra.

Wendy Roldán, madre de un motociclista fallecido en las calles de Guayaquil, se dirigió a los asistentes haciendo un llamado a la acción: “inculquemos en nosotros mismos, en nuestros familiares, amigos y vecinos que con precaución podemos evitar las siniestros y poder decir no más

muertes”, dijo.

Cada año, 1,2 millones de personas mueren en el mundo debido a siniestros

viales y 50 millones sufren algún tipo de lesión a causa de choques o colisiones.

Al finalizar el evento, tanto autoridades como familiares de las víctimas plantaron tres árboles de guayacán que permanecerán en el Parque Samanes como símbolo del compromiso de Guayaquil por lograr que las muertes por accidentes se reduzcan a cero.

Más agentes y control, el pedido colectivo

Para quienes acudieron al acto y ciudadanos que se encontraban en Samanes si bien este tipo de actos en necesario para honrar la vida de quienes fallecieron, lo que más se necesita hoy son agentes que logren confirmar el estado en el que conducen los ciudadanos.

"Eso de que no se ve agentes en las noches es cierto. Ahora que estamos viviendo una época de apagones, por ejemplo, llegar a nuestros destinos, entre tantos semáforos apagados y la carencia de uniformados, nos pone realmente en riesgo. Sé que debe ser difícil de un momento a otro capacitar a más agentes para tenerlos de forma masiva en las calles. No obstante debe ser una prioridad. Los jueves, donde se ejecutan las ya conocidas rodadas de los motociclistas, la ciudad es un caos. Ellos no respetan nada, la ATM lo sabe. Si embargo siguen ahí: rodando, subiéndose los parterres, yendo en contravía y hasta ingresando a los túneles, lo que está prohibido. Nadie hace caso y eso es porque no se ve a las autoridades en las calles. Por eso mi pedido es ese: a Guayaquil le urge más ojos que controlen al infractor", sentenció Sonia Velásquez, residente de la ciudadela Álamos Norte.

De forma similar opinó Klever Roca, habitante de Las Orquídeas. "A la ATM no se la ve y lo que digo no es para que las autoridades crean que estamos en su contra. Es la realidad. Conducir en las noches, pasadas las 19:00 o 20:00 implica conducir a ciegas, intentando rebasar a quien podamos... Y eso nos pone en riesgo a todos de ser una víctima más de los siniestros", opinó.

