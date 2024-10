Más tiempo en el tráfico, otra consecuencia de los apagones en Guayaquil

Se va la luz e inicia el caos en las vías de Guayaquil. Una vez que el suministro de energía deja de recorrer los cables de las viviendas de la urbe, no solo los domicilios se quedan a oscuras; el alumbrado y otros dispositivos electrónicos públicos quedan inoperativos, como es el caso de los semáforos.

La situación ha vuelto caóticas las calles, agravada por la falta de agentes en varios puntos críticos de la ciudad, como la avenida Víctor Emilio Estrada, la vía a Daule, Felipe Pezo, la avenida Quito y la avenida Simón Bolívar, entre otros.

Este 16 de marzo, varios puntos de la Perla del Pacífico quedaron obstruidos por largas filas de vehículos que no podían avanzar con fluidez debido a los semáforos apagados durante los cortes de luz. Lugares como la avenida del Bombero, la avenida de las Américas y la avenida Pedro Menéndez Gilbert se vieron afectados por los racionamientos de energía y la ausencia de agentes de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

Más tiempo en el tráfico

De acuerdo con varios ciudadanos, recorrer sus trayectos habituales les tomaba aproximadamente 40 minutos; ahora, durante estos cortes de luz, este trayecto ha incrementado en treinta minutos adicionales.

Desesperante tráfico #Guayaquil

Sabemos que debemos colaborar, pero de igual manera los agentes de tránsito @atm @ATMGuayaquil

Están donde sí hay semáforos, dónde no hacen falta y no los vemos en dónde saben que va a faltar energía.

¿Viendo el partido o qué? pic.twitter.com/Sw58PkRq6I — Yanina Mendoza-V (@YaninaMMendoza) October 16, 2024

“Siempre me toma más o menos una hora salir de mi casa rumbo al trabajo, pero hoy me está tomando hora y media; ¡es una locura! Y todo esto es porque los semáforos están apagados y no hay quien dé orden al flujo de vehículos; todos quieren pasar y nadie da permiso al otro. Los agentes de tránsito son invisibles”, comenta Mario Santillán, residente de Sauces 3, que a diario debe movilizarse hasta el sur del Puerto Principal.

Asimismo, Isabel Morales critica que, en medio de la crisis energética, la presencia de autoridades de tránsito sea nula en sitios concurridos. “Ves a cualquiera, menos a los agentes de la ATM o del Municipio dando apoyo al orden vehicular”, comenta.

Guayaquil una jungla, desorden total, caos en el tráfico 🚦... efecto de la falta de energía... pic.twitter.com/gIThpvKl7w — ANGELO NARANJO (@angelonaranjo) October 15, 2024

Ciudadanos toman este rol

En varios videos compartidos a través de redes sociales, se ha observado cómo ciudadanos comunes han asumido este rol de ‘vigilante’ para ayudar a que los peatones crucen las calles y los automóviles puedan recorrer la ciudad sin generar colapsos en las vías.

“Estudiantes, adultos mayores e incluso personas vestidas de superhéroes o personajes de ficción han decidido cooperar. Esto es algo que hay que aplaudir, pero también que cuestionar: ¿dónde está la ATM?”, dice el ciudadano Alejandro Mendoza.

