ATM desafía a Gushmer: "Si no hay pruebas, estamos ante una acusación infundada"

A través de un comunicado emitido la noche de este 17 de marzo, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil anunció que presentó una denuncia formal ante la Fiscalía del Guayas por las declaraciones del asambleísta electo, Andrés Guschmer, quien acusó a empleados de la institución de ser víctimas de extorsión.

Tensiones políticas se intensifican tras acusaciones de chantaje electoral

Según la ATM, las afirmaciones de Guschmer, de no contar con pruebas para respaldar sus señalamientos, podrían ser consideradas una grave irresponsabilidad.

"Esperamos que estas denuncias puedan sustentarse con pruebas y llevar a las acciones correspondientes. De lo contrario, estaríamos frente a una acusación sin fundamento. Si este fuera el caso, sobre todo por ser un tema tan delicado, se estaría incurriendo en una grave irresponsabilidad que afecta la institucionalidad y la confianza ciudadana", expresó la ATM en el comunicado en el que adjuntó los oficios que respaldan lo anunciado. La entidad también hizo hincapié en que no se debe utilizar el poder público para hacer señalamientos infundados contra instituciones locales.

Se ha puesto la denuncia en la Fiscalía del Guayas ante las afirmaciones del ciudadano @aguschmer, quien señaló que servidores de esta institución habrían sido víctimas de extorsión.



Como publicó EXPRESO el pasado 14 de marzo, las tensiones políticas entre el Municipio de Guayaquil y sectores del Gobierno se agudizaron a raíz de nuevas disposiciones del Consejo Nacional Electoral (CNE). Estas medidas, que prohíben el uso de teléfonos celulares durante las votaciones de la segunda vuelta electoral, fueron respaldadas por Gushmer, quien en su cuenta de Twitter lanzó fuertes acusaciones.

En ese contexto, Andrés Guschmer denunció que en algunos barrios de Guayaquil, así como en instituciones públicas como la misma ATM, se estaba obligando a los votantes a mostrar fotografías de su sufragio para evitar represalias laborales. "Este chantaje no solo ha pasado en muchos de los barrios que seguimos recorriendo, sino en algunas instituciones públicas como la ATM, en donde gente buena y honesta me ha contado que los obligaron a mostrar la foto de su voto para que no los boten de su trabajo", escribió el asambleísta.

Política y desafíos electorales

En respuesta, la ATM no solo desmintió estas acusaciones, sino que también anunció que tomaría medidas legales para esclarecer los hechos. "Luego de la publicación realizada por el ciudadano Andrés Gushmer, presentaremos la denuncia correspondiente ante la Fiscalía para identificar a los responsables de los presuntos delitos que menciona", subrayó la entidad en su comunicado. Además, solicitó que Guschmer comparezca para rendir su versión y ayudar a esclarecer las denuncias.

La ciudadanía exige priorizar soluciones a los problemas

La situación sigue generando controversia, mientras las autoridades esperan que las denuncias se respalden con pruebas claras para evitar que esta acusación infunda más desconfianza en la ciudadanía; que califica este tipo de situaciones no prioritarias.

"Las situaciones políticas y las peleas o conflictos que tengan las autoridades no nos interesan, lo que nos interesa es que hagan un buen trabajo. Tanto el Gobierno, que no toma en serio problemas reales como la inseguridad; y la ATM, que desaparece cuando hay problemas, emergencias o conflictos en las calles", sentenció Gustavo Benavides, guayaquileño.

