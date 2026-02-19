Atención veterinaria gratuita habrá en Urdesa, Guasmo y otros sectores de Guayaquil
La Dirección municipal de Protección de los Derechos de los Animales (Proanimal) organiza jornadas del 20 al 22 de febrero
Dueños de perros y gatos podrán participar en las jornadas gratuitas que la Dirección municipal de Protección de los Derechos de los Animales (Proanimal) hará entre este viernes 20 y domingo 22 de febrero.
Se trata de las brigadas que visitarán diversos sectores para ofrecer atención veterinaria, desparasitación y entrega de medicinas para los animales.
Este viernes 20 de febrero estarán, de 09:00 a 13:00, en los siguientes puntos:
- 45 y la P
- cooperativa Janeth Toral, lámina 3
- Urdesa central (Costanera y Guayacanes, parque La Cigarra)
- Guasmo (CAMI Kartódromo)
- 17 y la LL
En este parque de Urdesa central se dará la jornada de atención veterinaria
El sábado 21 de febrero, personal de Proanimal estará en tres puntos: de 09:00 a 13:00, en la cooperativa Carlos Castro 1, a dos cuadras de la avenida Raúl Clemente Huerta, y en la cooperativa Los Juanes; y, de 09:00 a 15:00, en el parque Samanes, a la altura del hemiciclo de la bandera.
En dos puntos estarán las brigadas de Proanimal este domingo 22 de febrero: Panamá y Juan Montalvo (09:00 a 16:00) y Maracaibo y Dolores Sucre (09:00 a 12:00).
Esterilización gratuita de mascotas en Guayaquil
La ciudadanía también puede llevar a sus animales para el proceso de esterilización de perros y gatos, tanto de hembras como machos.
El sábado 21 se recibirá a los felinos y caninos en parque Samanes (hemiciclo de la bandera), de 09:00 a 15:00.
Entre los requisitos para la esterilización felina están: mínimo seis meses de edad, no tener pulgas ni garrapatas, seis horas de ayuno antes de la intervención, entre otros.
En el caso de la esterilización canina, que se hace a animales de hasta 20 kilogramos, previamente debe llevar a su mascota al chequeo en el Centro Veterinario Municipal (Francisco de Orellana y Narcisa de Jesús), hasta este jueves.
