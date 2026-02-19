Expreso
El Municipio de Guayaquil ofrece el servicio gratuito de esterilización, atención veterinaria y desparasitación de perros y gatos.FREEPIK

Atención veterinaria gratuita habrá en Urdesa, Guasmo y otros sectores de Guayaquil

La Dirección municipal de Protección de los Derechos de los Animales (Proanimal) organiza jornadas del 20 al 22 de febrero

Dueños de perros y gatos podrán participar en las jornadas gratuitas que la Dirección municipal de Protección de los Derechos de los Animales (Proanimal) hará entre este viernes 20 y domingo 22 de febrero.

Se trata de las brigadas que visitarán diversos sectores para ofrecer atención veterinaria, desparasitación y entrega de medicinas para los animales. 

Este viernes 20 de febrero estarán, de 09:00 a 13:00, en los siguientes puntos:

  • 45 y la P
  • cooperativa Janeth Toral, lámina 3
  • Urdesa central (Costanera y Guayacanes, parque La Cigarra)
  • Guasmo (CAMI Kartódromo)
  • 17 y la LL

En este parque de Urdesa central se dará la jornada de atención veterinaria

El sábado 21 de febrero, personal de Proanimal estará en tres puntos: de 09:00 a 13:00, en la cooperativa Carlos Castro 1, a dos cuadras de la avenida Raúl Clemente Huerta, y en la cooperativa Los Juanes; y, de 09:00 a 15:00, en el parque Samanes, a la altura del hemiciclo de la bandera.

En dos puntos estarán las brigadas de Proanimal este domingo 22 de febrero: Panamá y Juan Montalvo (09:00 a 16:00) y Maracaibo y Dolores Sucre (09:00 a 12:00).

Esterilización gratuita de mascotas en Guayaquil

bomberos gato incendio Multicomercio 11 feb 26

Incendio en Multicomercio dejó dos gatos rescatados

Leer más

La ciudadanía también puede llevar a sus animales para el proceso de esterilización de perros y gatos, tanto de hembras como machos.

El sábado 21 se recibirá a los felinos y caninos en parque Samanes (hemiciclo de la bandera), de 09:00 a 15:00.

Entre los requisitos para la esterilización felina están: mínimo seis meses de edad, no tener pulgas ni garrapatas, seis horas de ayuno antes de la intervención, entre otros.

En el caso de la esterilización canina, que se hace a animales de hasta 20 kilogramos, previamente debe llevar a su mascota al chequeo en el Centro Veterinario Municipal (Francisco de Orellana y Narcisa de Jesús), hasta este jueves.

