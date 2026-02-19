Atención veterinaria gratuita habrá en Urdesa, Guasmo y otros sectores de Guayaquil

La Dirección municipal de Protección de los Derechos de los Animales (Proanimal) organiza jornadas del 20 al 22 de febrero

El Municipio de Guayaquil ofrece el servicio gratuito de esterilización, atención veterinaria y desparasitación de perros y gatos.

Dueños de perros y gatos podrán participar en las jornadas gratuitas que la Dirección municipal de Protección de los Derechos de los Animales (Proanimal) hará entre este viernes 20 y domingo 22 de febrero.

Se trata de las brigadas que visitarán diversos sectores para ofrecer atención veterinaria, desparasitación y entrega de medicinas para los animales.

Este viernes 20 de febrero estarán, de 09:00 a 13:00, en los siguientes puntos:

45 y la P

cooperativa Janeth Toral, lámina 3

Urdesa central (Costanera y Guayacanes, parque La Cigarra)

Guasmo (CAMI Kartódromo)

17 y la LL

En este parque de Urdesa central se dará la jornada de atención veterinaria

El sábado 21 de febrero, personal de Proanimal estará en tres puntos: de 09:00 a 13:00, en la cooperativa Carlos Castro 1, a dos cuadras de la avenida Raúl Clemente Huerta, y en la cooperativa Los Juanes; y, de 09:00 a 15:00, en el parque Samanes, a la altura del hemiciclo de la bandera.

En dos puntos estarán las brigadas de Proanimal este domingo 22 de febrero: Panamá y Juan Montalvo (09:00 a 16:00) y Maracaibo y Dolores Sucre (09:00 a 12:00).

Esterilización gratuita de mascotas en Guayaquil

La ciudadanía también puede llevar a sus animales para el proceso de esterilización de perros y gatos, tanto de hembras como machos.

El sábado 21 se recibirá a los felinos y caninos en parque Samanes (hemiciclo de la bandera), de 09:00 a 15:00.

Entre los requisitos para la esterilización felina están: mínimo seis meses de edad, no tener pulgas ni garrapatas, seis horas de ayuno antes de la intervención, entre otros.

En el caso de la esterilización canina, que se hace a animales de hasta 20 kilogramos, previamente debe llevar a su mascota al chequeo en el Centro Veterinario Municipal (Francisco de Orellana y Narcisa de Jesús), hasta este jueves.

