El colorido paisaje y la alegría de los clientes regresaron a la tradicional calle 6 de Marzo, en Guayaquil, donde se exhiben cientos de monigotes. “¡Volvieron los años viejos!”, gritó emocionado un comerciante en espera de que las familias que por allí circulan se acerquen a su puesto para comprar una de sus creaciones.

Como es costumbre, desde inicios de diciembre, esta arteria se llena de muñecos de toda clase y tamaño, la mayoría de personajes públicos y que se convierten en los favoritos para quemar.

Semanas atrás, EXPRESO recorrió el sector y se observó que las ventas eran prácticamente nulas. Los artesanos temían que, como pasó en 2020 y 2021, se queden con las obras hechas, por cuanto las ventas fueron “bajísimas” por la pandemia.

Sin embargo, tras un nuevo recorrido realizado el pasado miércoles, el escenario era otro. “Ahora sí está llegando más gente, más que los dos últimos dos años juntos. Estamos contentos porque se nota que este año será mejor”, comentó Peter Rosero, quien ha vendido entre 8 y 10 monigotes por día. Solo el pasado martes, cinco de Lionel Messi, principal figura del fútbol argentino. “Vinimos a buscar tres monigotes: uno para mi hijo mayor, que será de Messi; otro para mi hija menor, que será una Karol G, y uno familiar, que será un superhéroe”, detalló Alonso Cabal, quien ya se adelantaba con sus años viejos.

Monigotes. A lo largo de la calle 6 de Marzo se observa toda clase de muñecos que están a la venta. Los deportistas y los artistas, entre los más vendidos. Miguel Canales Leon

A pocos pasos, varios estudiantes de un colegio de la zona aprovechaban la salida de clases para tomarse fotos con el que, consideraron, será el muñeco que represente al 2022.

“Quiero un Messi o un Neymar. O quizá me vaya con uno del niño Moi. Moisés Caicedo es lo más grande de la selección ecuatoriana. Lo voy a quemar en su honor. Que eso da buena suerte, me han dicho mis padres”, manifestó David Yánez, de 17 años, quien separaba desde ya el muñeco que le pedirá a sus padres como año viejo.

Carlos Solórzano, de 33 años, hizo lo mismo, pero “corriendo”. “Me escapé del trabajo para comprar un Enner Valencia o un Mbappé (jugador de la selección de Francia). Vamos a quemarlo en el trabajo. Fui el asignado a venirlo a comprar y voy a todo vuelo. Tengo que volver a la oficina”, contó entre risas, mientras hacía negocio para llevarse al personaje de casi metro y medio de altura.

Vine en busca de un año viejo para mi sobrino. Queremos comprar un superhéroe, pero lo que más vemos son los jugadores del Mundial. Vamos a ver qué decidimos. Karla Bajaña

​clienta

El martes vendí 5 monigotes de Messi en un solo día. Los futboleros son los más buscados por los clientes. Esperamos que las ventas mejoren hasta finales de este mes. Peter Rosero

​artesano

Según los comerciantes, las figuras más vendidas hasta el momento son los jugadores de fútbol de este Mundial, pero también los artistas que vinieron al país. “Todos me preguntan por Bad Bunny. Tenía pocos y ya se fueron. Ahora tenemos a un equipo haciendo más. La gente dice que los quiere porque en medio de todo lo malo que se vivió en Guayaquil, por el tema de la inseguridad, hubo tantos conciertos icónicos que le devolvieron la felicidad a la gente. Por eso usted verá también a Daddy Yankee. Estamos creativos, pero full”, sostuvo Jorge González, quien se encontraba también en la arteria.

En 6 de Marzo y Gómez Rendón, Willy Arízaga le daba los últimos retoques a un muñeco de dos metros y que representaba a una figura ecuatoriana del Mundial. “Este es Enner Valencia, mide 2,05 metros y cuesta $ 150, pero igual podemos negociar. Lo importante es que la gente queme lo que quiere”, mencionó mientras Jacobo Núñez negociaba otro monigote. “Mi hija, de 14 años, prácticamente me dijo que no regrese a casa si no encuentro a Karol G”, comentó a carcajadas tras observar una figura de la artista en tamaño real, con el cabello de color rojo y las curvas idénticas. “Cómprela, esta es la verdadera ‘bichota’. Se la lleva y verá que hasta canta”, le dijeron en medio de la negociación.

Para este fin de semana, los artesanos tienen previsto una fila de artistas en la arteria. “Será todo un concierto. La gente estará en primera fila. Claro que sí”, dijo un grupo asentado en una de las cuadras de esta vía, en la que se concentran alrededor de 600 comerciantes.