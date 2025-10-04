Asesinan a tiros a un hombre en un hotel en el centro de Guayaquil

La víctima no registraba antecedentes criminales; según las primeras indagaciones de la Policía, al parecer lo habían seguido

El asesinato se registró en una habitación en la planta alta del hotel.

Un hombre fue asesinado al interior de la habitación de un hotel ubicado en las calles Antepara y Padre Solano, centro de Guayaquil, la tarde de este viernes 3 de octubre de 2025, momento después de haber ingresado con una mujer.

El coronel Hugo Albán, jefe policial del distrito Modelo, explicó que el ciudadano estaba en un cuarto del hospedaje y que fue en el momento en que su acompañante salió, supuestamente a comprar algo, que tres antisociales irrumpieron y le propinaron cuatro impactos de arma de fuego.

“Tres balas le impactaron en la cabeza y otra en el hombro. La víctima tenía 23 años de edad y no registraba antecedentes criminales”, detalló el oficial, quien agregó que la hipótesis que se baraja sobre la motivación del delito era el ajuste de cuentas.

Albán también dijo al parecer al occiso lo venían siguiendo, pues los gatilleros ingresaron por la puerta principal y fueron directamente a la habitación que había alquilado.

Asesinato en hotel de Guayaquil: Se investiga a la acompañante de la víctima

Se investiga si la mujer que los acompañaba estuvo involucrada en el crimen, pues luego de salir de la habitación no volvió más, por lo que estaban tratando de identificarla y ubicarla

Tras el atentado, el hotel cerró tanto su entrada principal como el parqueadero, mientras los agentes de Criminalística procesaban la escena del crimen, recolectaban indicios balísticos y videos de las cámaras de vigilancia del negocio.

Personal de Medicina Legal procedió con el levantamiento del cadáver, el cual fue llevado al Laboratorio de Ciencias Forenses para la autopsia de rigor.

