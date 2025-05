El asesinato de la vía Perimetral dispara el temor en Guayaquil

La mañana del sábado 17 de mayo, Guayaquil fue sacudida por un nuevo hecho de violencia en la vía Perimetral, cerca del ingreso a la parroquia Pascuales, uno de los sectores más afectados por la creciente ola de criminalidad.

La noticia del asesinato de un hombre en plena vía pública, ejecutado por desconocidos mientras circulaba en su camioneta, generó indignación y temor entre los residentes y comerciantes de la zona.

El hombre, cuyo nombre aún no ha sido revelado por las autoridades, fue atacado con múltiples disparos mientras transportaba una moto acuática en su vehículo. Aunque las investigaciones continúan, las primeras versiones apuntan a un asesinato ejecutado de manera rápida y brutal, dejando a los testigos atónitos y alarmados por la violencia que parece no cesar en la ciudad.

Este asesinato no es un hecho aislado. La creciente ola de sicariatos y delitos violentos ha generado un ambiente de pánico, especialmente en áreas como la vía Perimetral, donde los habitantes aseguran vivir constantemente con el temor de ser víctimas de la delincuencia.

"Es un miedo constante"

Ángela Bazurto, una vecina de la zona, compartió su preocupación tras el crimen: "En Guayaquil, estamos normalizando los sicariatos. Todos los días hay uno, tres o más; y ya la gente no dice nada. Se asusta, sí. Se encierra, por supuesto que sí, pero sabemos que eso es el pan de cada día y no está bien. Estamos sobreviviendo en Guayaquil, no viviendo. Y eso no lo podemos permitir más".

La angustia de Bazurto refleja un sentimiento compartido por muchos guayaquileños que ya no se sienten seguros ni siquiera en sus propios barrios. El temor ha invadido el día a día, y las reacciones de la gente van desde el aislamiento y el encierro en casa, hasta un creciente malestar por la ineficacia de las autoridades para contener la violencia.

Los comerciantes informales que operan cerca del lugar del crimen también expresaron su temor por la creciente inseguridad. "Roban a diario, todos los días. Y los delincuentes se esconden en esa especie de bosque o maleza cerca del intercambiador. Roban y me meten ahí. Incluso suele haber motos estacionadas en el sitio", comentó un comerciante que pidió mantener su nombre en el anonimato por temor a represalias.

El crimen ocurrió en la vía Perimetral, ante decenas de comerciantes, conductores y peatones. Francisco Flores

En el sitio, además aseguraron que kilómetros más adelante, donde inicia la Francisco de Orellana, la situación es similar. "Esta arteria, la Orellana, es una de las más concurridas de la ciudad, pero también una de las más peligrosas, al menos para los robos. Aquí se te lanzan directamente al carro, te abren la puerta, te quitan las cosas... La gente detesta parar en los semáforos, yo detesto parar en los semáforos", reconoció Noé Salvador, habitante de Samanes 5, quien utiliza siempre esa ruta para ir y venir de su oficina, ubicada en La Aurora.

Para Andrés Brisas, habitante de Los Vergeles, la Orellana, la vía que conecta a Pascuales, la Perimetral y la León Febres Cordero (Daule) son de cuidado. "No sabría decir cuál es más riesgosa que otra. La Orellana y la Perimetral son quizás a las que más miedo les tengo porque he sido víctima de robos, pero en todas he sido también testigo de delitos. ¿Saben qué es lo peor y lo común entre ellas? Que nunca hay ni policías ni agente de tránsito en ellas. Siempre están sin ojos que las cuiden", alegó.

Este tipo de testimonios es común entre los guayaquileños, que sienten que la seguridad está cada vez más fuera de su alcance. La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades genera una creciente desconfianza en los ciudadanos, quienes temen ser los próximos en caer víctimas de la violencia.

La falta de respuestas genera frustración

El asesinato en la vía Perimetral ha dejado en evidencia la falta de medidas contundentes para frenar el auge de la delincuencia. A pesar de los esfuerzos de la Policía Nacional y la Dinased (Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros), muchos guayaquileños sienten que las acciones no son suficientes. La sensación de impotencia crece entre los habitantes, quienes ya no confían completamente en las promesas de seguridad de las autoridades.

La delincuencia se ha vuelto un tema de conversación obligado entre vecinos y familiares. A diario, los guayaquileños se enfrentan a una realidad que parece más incierta y peligrosa. Las respuestas a la violencia son lentas y la capacidad de reacción de las autoridades parece insuficiente para frenar la ola de crímenes que no da tregua.

Reacciones ciudadanas: un grito de desesperación

Este nuevo asesinato ha revivido los llamados de los ciudadanos a exigir una respuesta urgente de las autoridades locales. En las redes sociales, las reacciones fueron inmediatas, con numerosos ciudadanos denunciando la inseguridad y pidiendo a las autoridades más presencia en las calles, así como medidas efectivas que frenen el aumento de los crímenes violentos.

