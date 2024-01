Guayaquil: El arte en la piel que ahora asusta

Su piel es un lienzo natural donde expone el arte de muchos artistas nacionales y extranjeros. Pero, aunque no busca esconderse o tapar los más de cincuenta tatuajes que lleva en varias partes de su cuerpo, María Fernanda López, docente universitaria, madre, curadora y tutora de estudiantes, se siente discriminada cuando recorre las calles, sobre todo de Guayaquil.

Lo ha percibido más en estos últimos días tras el decreto ejecutivo de estado de excepción que declaró un conflicto armado interno por la grave situación de inseguridad que vive el país y que llevó al Gobierno de Daniel Noboa a declararle la guerra a 22 organizaciones criminales, calificadas ahora como terroristas.

Tras las acciones ejecutadas por la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, entre las que se incluyen la revisión de ciertos tatuajes que vinculan a sospechosos con los grupos terroristas, muchos ciudadanos sienten temor y discriminación de las figuras que impregnaron en su piel, ya sea por moda, tendencia, gusto o arte.

Miradas. Unos 50 tatuajes ha grabado Mafo en su cuerpo, lo que llama la atención de quienes pasan a su lado. AMELIA ANDRADE

“Yo tengo este tatuaje que podría parecer un tigre, pero es de una diseñadora gráfica mexicana. Acá tengo otro que podría ser de Los Ñetas, pero en realidad es el signo de la cofradía de las brujas, entonces es un tema cultural...”, señala la docente conocida artísticamente como Mafo.

Si bien se muestra feliz y orgullosa de mostrar en su piel piezas de artistas urbanos importantes del país como Pinocho, MS; y de extranjeros de Argentina y México, revela que ya ha tenido problemas sobre todo en la urbe porteña, incluso hasta para arrendar. “Primero preguntan si tengo marido y si (uno) es independiente y tiene tatuajes eso es sinónimo muy malo en esta ciudad. He sentido más que en otras ciudades las miradas e incluso ahora mucho más con esta revisión que hacen los militares...”, dice Mafo como parte de lo que enfrenta por ese gusto de llevar en su piel figuras como el retrato de sus dos hijos con ella grabado en su pierna derecha como parte de pago de una curaduría que hizo.

Mafo muestra con orgullo los tatuajes que se ha impregnado en su cuerpo, uno de ellos es retrato de ella y sus hijos. AMELIA ANDRADE

Mientras la docente ríe cuando cuenta sus anécdotas al exhibir sus tatuajes, a Robert (nombre protegido) le da recelo hablar del tatuaje que se grabó hace varios años en uno de sus brazos. También es profesional y, aunque asegura que no le preocupa las acciones o requisas que se están realizando al respecto por policías y militares, lo que aplaude, más bien su temor apunta a los grupos terroristas. “Ahora con esta guerra entre bandas da recelo exhibir ciertos tatuajes”, como el que tiene:un tigre de bengala. La situación que se vive actualmente lo ha llevado, como a muchos, a pensar en borrar o colocar otro tattoo sobre el que tiene.

Algo que no resulta fácil ni barato, a decir de César (pide mantener en anonimato su verdadera identidad), quien se dedica a grabar figuras en la piel hace años;y, aunque señala que su clientela no ha disminuido ni tampoco ha notado temor por las requisas que se están realizando, sí ha tenido un par de consultas para borrar tatuajes. “Pero nada en concreto, ya que un cover up no es barato. Su valor puede llegar a ser tres veces más caro que un tattoo desde 0. Recordemos que el tatuaje es underground (manifestación artística), pero no deja de ser un lujo”, sostiene.

Yo tengo mucho arte plasmado en mi piel, hay mucha gente que no tiene tatuajes, nuestros políticos que grandes cosas hacen en términos de corrupción” María Fernanda López

docente y artista

Jonathan Párraga, quien tuvo su primer tatuaje a los 15 años y desde hace 12 se dedica a esta labor profesionalmente, reconoce que su clientela ha aumentado en los últimos tiempos y más por los controles que se están realizando, por el miedo que tienen muchos a ser detenidos o vinculados a grupos terroristas.

“Ha crecido muchísimo la demanda... muchas personas que se tatuaron hace quince o veinte años porque le gustaba algún animal se han tenido que tapar por seguridad para no verse involucrados”, cuenta el artista.

A su taller llegan de toda edad y no necesariamente personas vinculadas a bandas, pero que ya han tenido inconvenientes con operativos militares, como uno de sus últimos clientes, un joven de 19 años, cuya madre llegó llorando para que le cambie el león que tenía su hijo. “Ella decía que era un chico sano, que no sale de la casa y que trabaja;y que fue en esas circunstancias que lo cogieron militares. Le hicieron hacer ejercicios y lo golpearon, según contó. Estaba asustada”, relató de lo que viven también sus clientes por las medidas que, si bien se han adoptado para bajar el nivel de violencia criminal que vive el país, particularmente en la Zona 8, con Guayaquil y Durán (incluye también Samborondón).

Las organizaciones terroristas utilizan determinados tatuajes como identidad de sus grupos. Cortesia

La mayoría lo que busca es cubrir el tatuaje que cree le traerá problemas como: lobos, tigres, leones, coronas. El proceso de borrado es más complicado porque se utiliza láser y amerita de 8 a 15 sesiones. “Y cada una debe ser por lo menos una vez al mes, por lo que se necesita bastante tiempo (para borrarlo) porque el láser va quemando la piel y tiene que esperar el proceso de cicatrización para volver a quemar hasta que salga la pigmentación, pero igual queda una mancha de quemadura”, explica el experto.

Los clientes llegan de todos lados, no solo son de Guayaquil, provienen también de Esmeraldas, Santo Domingo, Cuenca; aunque algunos piden trabajos a domicilio. “Más que todo se tapan coronas. Hay parejas que eran el rey y la reina y ahora no quieren ser vinculados a una conocida organización terrorista”, cuenta Párraga.

Ha crecido muchísimo la demanda... muchas personas que se tatuaron hace quince o veinte años porque le gustaba algún animal se han tenido que tapar por seguridad... Jonathan Párraga

tatuador profesional

Pero si bien la clientela ha crecido en un 500 % para las coberturas, bajan los clientes para hacerse nuevos tattoos. El experto cuenta que todos los clientes que ha tenido desde el estado de excepción a la fecha han sido para taparse tatuajes, lo que preocupa. “Con estas medidas de no tatuajes, después del estado de excepción, va haber estigma... solo he tenido un cliente para otra cosa que no sea cobertura”, reitera.

A eso se suma la clientela extranjera y los nacionales que viven en otros países que ya no quieren venir al país por la violencia criminal y delictiva, lo que ha significado una baja económica para el negocio. “No quieren saber de Ecuador”, lamenta Párraga, pues antes también era un atractivo para quienes buscan impregnar en su piel algún tatuaje por el costo. De 3.000 dólares que puede costar en Estados Unidos, en territorio nacional puede bajar a $ 400.

Nadie puede ser detenido o discriminado por tattoos

El exjuez de la Corte Constitucional Antonio Gagliardo es enfático en indicar que tener un tatuaje en el cuerpo no es un delito. “Nadie puede ser penalizado por tener un tatuaje, eso es totalmente inconstitucional e ilegal. Lo que entiendo está haciendo las Fuerzas Armadas es detectar tatuajes que sean permanentes, progresivos o reconocidos en ciertos grupos delictivos, es decir, tienen el mismo tatuaje con las mismas características, quizás para tener un hilo conductor de quién podría ser parte de una organización para tener una referencia”, explica y recomienda a la ciudadanía no andar con miedo o incertidumbre porque tiene un tatuaje que se puso en su juventud y que no tiene que ver con grupos delictivos.

