Álvarez reacciona a supuestos cobros por parte de los municipales en  Montebello

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reaccionó a denuncias de supuestos cobros indebidos por parte de funcionarios municipales a varios comerciantes en el mercado Montebello, norte de la ciudad.

"El que tenga que ir preso, tiene que ir preso", señaló el primer personero municipal la mañana de este miércoles 26 de junio, durante su enlace radial. Y agregó que este tipo de hechos son "situaciones que se han dado toda la vida, siempre hay un sabido, siempre hay uno que quiere abusar".

El alcalde indicó que durante los recorridos que ha realizado en ese centro de abastos, los comerciantes no denuncian situaciones irregulares. "Hemos ido a Montebello a conversar con ellos, y les hemos preguntado '¿hay algún problema?', '¿alguien les cobra algún tema que no debe cobrarles?'. 'No, todo bien'. Entonces necesitamos la colaboración de ellos", expresó.

En videos viralizados en redes sociales se observa a dos supuestos funcionarios municipales cobrar dinero a comerciantes en Montebello. Si bien el alcalde no detalló si se realiza una investigación sobre este caso o se han identificado a los señalados, indicó que los vendedores que laboran en el mercado pueden realizar denuncias informales incluso, sobre este tipo de hechos.

"Vamos, les preguntamos (a los comerciantes), hacemos encuestas generalmente internas para ver y calificar la gestión, nuestra propia y presionar a nuestros directores, pero no nos dicen. Entonces son situaciones que nos complican. A pesar de eso le vamos a caer con todo a cualquier tirado a sabido que falte el respeto a los comerciantes y pida recursos que no debe", dijo Álvarez en el enlace radial.

Justicia y Vigilancia, una dirección con cambios constantes

El alcalde porteño también se refirió a los cambios en la Dirección de Justicia y Vigilancia. Semanas atrás, Josué Dumani reemplazó a Shúber Urgilés como titular de esa dependencia.

"Es parte del cambio en general. Nosotros llegamos después de 30 años a esta administración y no me da vergüenza decir que van a pasar estas situaciones hasta que llegue la persona ideal y domine bien el tema. Creo que hoy el director actual lo está haciendo bien; hay una planificación distinta".

Sobre los presuntos casos de corrupción por parte de los funcionarios del departamento municipal, Álvarez dijo que no hay denuncias ni pruebas que confirmen su existencia. Sin embargo, advirtió que, de corroborarlo, el Cabildo tomaría acciones legales.

"Siempre estaremos con las puertas abiertas para recibir denuncias. Son cosas que pasan; siempre hay un sabido, pero los funcionarios del Municipio de Guayaquil deben saber que, si lo cogemos, lo metemos preso, sea quien sea", expresó el alcalde.

