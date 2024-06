Álvarez: "Siempre hay sabidos, pero si los atrapamos, los metemos presos"

No tiene certezas, pero tampoco dudas. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, habló la mañana de este 26 de junio sobre los presuntos casos de corrupción dentro de la Dirección Municipal de Justicia y Vigilancia, así como sobre los cambios realizados desde su llegada al Sillón de Olmedo: "Es parte del cambio en general. Nosotros llegamos después de 30 años a esta administración y no me da vergüenza decir que van a pasar estas situaciones hasta que llegue la persona ideal y domine bien el tema. Creo que hoy el director actual lo está haciendo bien; hay una planificación distinta".

Ya con el tufo de algún chisme, preferimos volar cabezas. Aquiles Álvarez Alcalde de Guayaquil.

Sobre los presuntos casos de corrupción por parte de los funcionarios del departamento municipal, Álvarez aseveró que no hay denuncias ni pruebas que confirmen su existencia. Sin embargo, advirtió que, de corroborarlo, el Cabildo tomaría acciones legales: "Siempre estaremos con las puertas abiertas para recibir denuncias. Son cosas que pasan; siempre hay un sabido, pero los funcionarios del Municipio de Guayaquil deben saber que, si lo cogemos, lo metemos preso, sea quien sea."

Tres directores ha tenido Justicia y Vigilancia

El pasado 2 de junio, se dio un tercer cambio en la Dirección de Justicia y Vigilancia del Municipio de Guayaquil. Josué Dumani Ramírez entró a reemplazar a Schuber Urgiles al frente de esta dependencia del Cabildo porteño.

En los últimos meses, Dumani se desempeñó como presidente del Comité de Ética del Municipio. Urgiles había sido designado director de Justicia y Vigilancia el 16 de agosto, cuando Mario Tamayo dejó el cargo. Este último funcionario fue el primer director de esa dependencia en la administración de Aquiles Álvarez, que se inició en mayo del 2023.

Antes, durante el período de Cynthia Viteri, Xavier Narváez fungía como titular de esa dirección, cargo que mantenía desde la administración de Jaime Nebot. También había ocupado otros puestos en el Municipio durante la gestión de León Febres Cordero, en la década del 90. Con la llegada de Álvarez, el funcionario fue removido.

Josué Dumani Ramírez está al frente de la dirección de Justicia y Vigilancia. Cortesía

El nuevo director de Justicia y Vigilancia, Josué Dumani, ha ocupado otros cargos públicos. En el 2019 fue designado como Intendente del Guayas por el entonces gobernador Pedro Pablo Duart, durante el mandato presidencial de Lenín Moreno.

Dumani ya había estado al frente de la Intendencia del Guayas entre junio del 2017 y agosto del 2018. En el año 2021 fue designado como director del Consejo de la Judicatura en esa provincia.

Se desconocen las causas de la salida de Urgilés de esa dependencia del Cabildo porteño. En octubre del 2023, el funcionario habló con EXPRESO sobre sus primeros meses en el cargo. En aquella ocasión, indicó haber "encontrado muchas denuncias de corrupción", respecto a coimas que supuestamente recibían trabajadores municipales por parte de comerciantes. Dijo haber interpuesto una denuncia ante la Fiscalía por ese caso.

