Aquiles Álvarez opina sobre la derrota de Milei: "Se estrellaron con la realidad"

El alcalde de Guayaquil criticó al mandatario argentino por "vender humo" tras el revés electoral frente al peronismo

El alcalde de Guayaquil se pronunció sobre los resultados electorales en Buenos Aires, Argentina.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se pronunció sobre la reciente derrota electoral del partido del presidente de Argentina, Javier Milei, en la provincia de Buenos Aires. A través de sus redes sociales, calificó el resultado como una "páliza durísima" y una consecuencia de gobernar con base en "narrativas y humo".

¿Qué mensaje envía el alcalde de Guayaquil a Javier Milei?

En su publicación en la red social, Álvarez afirmó que este tipo de resultados ocurren "cuando un gobierno vive de narrativas y de vender humo, cuando el ego los domina, se sienten ultra poderosos y todos en el poder se contagian del síndrome de hubris".

Páliza durísima en Argentina. Eso pasa cuando un gobierno vive de narrativas y de vender humo, cuando el ego los domina, se sienten ultra poderosos y todos en el poder se contagian del síndrome de hubris. Era de esperarse. Se olvidan que el poder es para servir y es efímero, y… — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) September 8, 2025

El burgomaestre añadió que los gobernantes a veces olvidan que el poder es para servir y es efímero, por lo que al final "terminan estrellándose con la realidad". En un tono sarcástico, concluyó su mensaje con una referencia al símbolo de campaña del mandatario argentino: "Siga sacando la sierra eléctrica, señor Milei".

Según Álvarez, los verdaderos ganadores de la jornada fueron "los jubilados, los padres desesperados, los que van a un hospital y no tienen ni paracetamol".

Lo que ocurrió en Buenos Aires

El partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza, fue contundentemente superado por la alianza opositora peronista Fuerza Patria, que logró casi un 47 % de los votos frente al 34 % del oficialismo en el distrito electoral más poblado e influyente de Argentina.

Esta opinión de Álvarez, identificado con el correísmo, también surge en un momento de conocida afinidad política entre el presidente Javier Milei y el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, con quien el alcalde de Guayaquil ha tenido diferencias y cruces de señalamientos.

