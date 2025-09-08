Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Aquiles Álvarez y Javier Milei
El alcalde de Guayaquil se pronunció sobre los resultados electorales en Buenos Aires, Argentina.Ilustración referencial / CANVA

Aquiles Álvarez opina sobre la derrota de Milei: "Se estrellaron con la realidad"

El alcalde de Guayaquil criticó al mandatario argentino por "vender humo" tras el revés electoral frente al peronismo

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se pronunció sobre la reciente derrota electoral del partido del presidente de Argentina, Javier Milei, en la provincia de Buenos Aires. A través de sus redes sociales, calificó el resultado como una "páliza durísima" y una consecuencia de gobernar con base en "narrativas y humo".

RELACIONADAS

¿Qué mensaje envía el alcalde de Guayaquil a Javier Milei?

En su publicación en la red social, Álvarez afirmó que este tipo de resultados ocurren "cuando un gobierno vive de narrativas y de vender humo, cuando el ego los domina, se sienten ultra poderosos y todos en el poder se contagian del síndrome de hubris".

santa muerte guayaquil

Misterioso altar a la Santa Muerte hallado en Guayaquil: Aquiles Álvarez reacciona

Leer más

El burgomaestre añadió que los gobernantes a veces olvidan que el poder es para servir y es efímero, por lo que al final "terminan estrellándose con la realidad". En un tono sarcástico, concluyó su mensaje con una referencia al símbolo de campaña del mandatario argentino: "Siga sacando la sierra eléctrica, señor Milei".

Según Álvarez, los verdaderos ganadores de la jornada fueron "los jubilados, los padres desesperados, los que van a un hospital y no tienen ni paracetamol".

Lo que ocurrió en Buenos Aires

El partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza, fue contundentemente superado por la alianza opositora peronista Fuerza Patria, que logró casi un 47 % de los votos frente al 34 % del oficialismo en el distrito electoral más poblado e influyente de Argentina.

RELACIONADAS

Esta opinión de Álvarez, identificado con el correísmo, también surge en un momento de conocida afinidad política entre el presidente Javier Milei y el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, con quien el alcalde de Guayaquil ha tenido diferencias y cruces de señalamientos. 

RELACIONADAS

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Carlos Alberto Juárez: "El puesto de centrodelantero ya casi no existe"

  2. U. de Guayaquil desarrolla bioinsumos agrícolas con plantas nativas ecuatorianas

  3. Museo Nahím Isaías acoge legado de Mario Montero recreado por inteligencia artificial

  4. Partido Ecuador vs Argentina: Con estas variantes en la alineación iría la Tri

  5. Ecuador vs Argentina: ¿Dónde ver gratis el partido en pantalla gigante en Guayaquil?

LO MÁS VISTO

  1. ¿Qué dice el SRI sobre los retrasos en la devolución del IVA para la tercera edad?

  2. Aumentos automáticos para jubilados: consulta si recibes el nuevo pago del IESS

  3. Aquiles Álvarez: “Perdónenme por bobo, confié en gente que no estuvo a la altura”

  4. Devolución del IVA: Anuncios oficiales versus retrasos en los pagos

  5. Impacto de la Ley del Biess en créditos, aportes y cuentas individuales

Te recomendamos