Misterioso altar a la Santa Muerte hallado en Guayaquil: Aquiles Álvarez reacciona

El hallazgo en pleno centro dejó a los vecinos atemorizados. El alcalde advirtió que todo altar similar será destruido

Altar a la Santa Muerte fue descubierto y destruido en Guayaquil.

Un operativo conjunto entre la Policía Nacional y agentes de control municipal permitió el hallazgo y destrucción de una infraestructura alusiva a la Santa Muerte en las calles Julián Coronel y Pedro Carbo, pleno centro de Guayaquil.

El alcalde Aquiles Álvarez reaccionó en su cuenta de X, donde afirmó: “Cada porquería de estas que encontramos, las destruiremos. Dios con nosotros”.

La infraestructura fue detectada en una jardinera a pocos metros de una Unidad de Policía Comunitaria (UPC), lo que incrementó la preocupación de los moradores. Tras el derribo, personal de Urvaseo ejecutó labores de limpieza en la zona.

El Municipio señaló que la acción se enmarca en los controles tras los hechos violentos ocurridos el fin de semana en el sector. Una fuente confirmó a EXPRESO que los vecinos manifestaron temor ante la presencia de este altar, asociado en otros contextos a prácticas de grupos criminales.

Santa Muerte en otros operativos en Guayaquil

En un operativo de junio, las autoridades realizaron 260 allanamientos, logrando la detención de 15 personas involucradas en distintos ilícitos.

Este tipo de estatuas fueron encontradas en los operativos. CHRISTIAN VINUEZA

Además, como ha ocurrido en los últimos operativos realizados en la ciudad, se han encontrado estatuas a la "santa muerte", una creencia extranjera que ha empezado a tomar fuerza en Guayaquil.

