Municipio de Guayaquil elimina direcciones y crea nuevas unidades de monitoreo

El Municipio de Guayaquil, liderado por Aquiles Álvarez, ha ejecutado reformas en su reglamento orgánico funcional, que implican la eliminación, creación y fusión de varias direcciones y coordinaciones.

Una de las resoluciones, adoptada en junio de 2025, dispuso que la Dirección General de Respuestas Ciudadanas sea eliminada y, en su lugar, se cree la Dirección General de Monitoreo en Territorio y Percepción Ciudadana sobre Obras y Servicios Municipales.

Como parte de este cambio, también quedaron eliminadas la Coordinación General de Verificación y Seguimiento en Territorio, la Coordinación Técnica de Verificación y Seguimiento en Territorio y el Departamento de Verificación y Seguimiento en Territorio.

Posteriormente, el 19 de agosto de 2025, se resolvió la fusión de la Dirección General de Aseo Cantonal y Servicios Especiales con la Dirección General de Mercados y Asignaciones. La nueva entidad se denomina Dirección General de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales.

Cambios en el Municipio: se fusionan direcciones y se crean nuevos departamentos

Esta dirección incorporará departamentos como el de Administración del Mercado Mayorista TTV, el de Mercado Mayorista Caraguay, y los de Minoristas de la zona norte y sur. En cambio, se eliminan el Departamento de Gestión Administrativa, el de Mercados Minoristas y la Coordinación Técnica de Mercados y Bahías.

Las reformas fueron suscritas por el alcalde en agosto de 2025 y posteriormente conocidas por el Concejo Cantonal, en la sesión extraordinaria 128, realizada el 5 de septiembre bajo la dirección de la vicealcaldesa Tatiana Coronel.

Los cambios en las direcciones ya se han registrado en la administración de Álvarez. Una de las más notables fue la creación de la dirección de Eventos y Promoción Cívica, que tiene como directora a Tahiz Panus. Esta dirección absorbió las competencias de la extinta empresa pública de Turismo, cuya última presidenta fue Larissa Marangoni.

