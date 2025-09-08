Ecuador vs. Argentina en Guayaquil: operativo de seguridad con 500 funcionarios

Más de 500 funcionarios estarán activos en Guayaquil para garantizar seguridad, orden y movilidad durante el partido

El Municipio de Guayaquil activó un operativo de seguridad con más de 500 funcionarios para el partido Ecuador vs. Argentina, que se jugará este martes 9 de septiembre en el estadio Monumental.

Según Fernando Cornejo, director de Segura EP y de la dirección municipal de Aseo Cantonal, el objetivo es fortalecer el orden y la seguridad integral antes, durante y después del encuentro.

Ecuador recibe a Argentina: así será el plan de seguridad en Guayaquil

El contingente está conformado por 350 agentes de control municipal, apoyados por 20 camionetas, 10 motocicletas para patrullaje, 83 evaluadores distribuidos en tres turnos y 72 agentes de tránsito con 28 vehículos. También se suman delegados de Justicia y Vigilancia, ATM y de la dirección municipal de salud.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, compartió en sus redes sociales: “Más de 500 funcionarios trabajan para garantizar orden, movilidad y seguridad en este evento”.

El partido será clave para la Tricolor, que se alista a cerrar esta etapa de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

¡Alistándose para el partido 🆚🇦🇷! pic.twitter.com/H8bXUzy5zI — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) September 8, 2025

