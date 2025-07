Álvarez critica al Gobierno por despidos y define a Guayaquil como "resistencia"

En el discurso del alcalde Aquiles Álvarez durante la sesión solemne por los 490 años de proceso fundacional de Guayaquil, el tema de los despidos de 5.000 funcionarios públicos por parte del Gobierno de Daniel Noboa, no pasó desapercibido. Además criticó los intentos de silenciar o castigar a quienes piensan diferente.

“Pedir a 5.000 trabajadores en un solo día, en el mismo día. Hablar de evaluar a 453.000 empleados públicos en base a parámetros discrecionales. En Ecuador se le exige a los médicos, enfermeros, profesores, el cumplimiento de metas institucionales. ¿Pero dónde? En hospitales sin medicina y en escuelas con pisos de tierra”, cuestionó Álvarez desde la tarima instalada en Malecón y 9 de Octubre.

Aunque el Gobierno justificó la medida como parte de una reestructuración necesaria, Álvarez la calificó como un golpe al tejido laboral del país y aseguró que debatir estos temas “en cualquier sociedad civilizada es absolutamente normal. Aquí no, en Ecuador eso es prohibido y muchos tienen miedo”.

“Guayaquil no nació para callar”

Durante su intervención, el alcalde definió a la ciudad no solo como una conmemoración histórica, sino como un símbolo de resistencia constante: “Guayaquil no nació para callar, eso es lo que no entienden. Guayaquil nació, ya saben con qué, para liderar y gritar y luchar, lo que siempre ha obtenido en las calles”.

Y añadió: “Guayaquil no es una ciudad que espera, es una ciudad que actúa, que construye, que sueña, que defiende. Por eso hoy no celebramos un aniversario, celebramos una resistencia de 490 años”.

El alcalde Aquiles Álvarez durante la sesión solemne por los 490 años de fundación de Guayaquil. Carlos Klinger

Obras e inversiones como respuesta

Álvarez defendió su gestión con un recuento de obras y programas sociales:

Cuarta Troncal de la Metrovía: “Hemos logrado lo imposible, lo que era una quimera. La Cuarta Troncal de la Metrovía hoy es una realidad”.

Quinto Acueducto: “Pronto el quinto acueducto también será otra realidad. Ya falta muy poco para que verdaderamente el 100% de Guayaquil... tenga cobertura de agua potable”.

Hospital Bicentenario y más de un millón de atenciones médicas gratuitas.

Registro social municipal: con atención directa a 22.000 personas con discapacidad.

Guayaquil será capital americana del deporte 2026.

“Aquí no se reparten migajas”, recalcó Álvarez

El alcalde también defendió su modelo de gestión como uno basado en derechos. “Aquí no se reparten migajas, aquí se restituyen derechos. Aquí nadie se arrodilla ante nadie, nadie. Aquí solo hay un camino y lo vamos a hacer juntos”.

¿Menos ministerios, menos derechos? Defensores de DD.HH. piden vigilar consecuencias Leer más

Reclamó además el retraso en las asignaciones del Gobierno central: “Lo que Guayaquil genera es cuatro veces más de lo que recibe. Cuatro veces más. Asignaciones que hoy recibimos en un porcentaje alto, con papeles y con descuentos”.

Una confesión personal

En uno de los momentos más emotivos del discurso, Álvarez habló de su familia y el costo personal de estar al frente del Municipio: “Les debo confesar que tengo momentos en que lamento causarle tanta preocupación a mis seres queridos... pero creo que mi abuelo, mi padre y mis ancestros... son testigos de un trabajo incansable... esta urbe maravillosa... que se niega a sucumbir ante los déspotas”.

Cerró su intervención recordando a Carlos Julio Arosemena: “Ser guayaquileño es tener una actitud ante la vida y una resolución ante la muerte" y finalizó con un mensaje de resistencia "Guayaquil es independencia, Guayaquil es libertad y Guayaquil es resistencia. ¡Que viva Guayaquil!".

Noboa defendió despidos y recorte estatal

Durante la ceremonia por los 490 años de fundación de Guayaquil, realizada la mañana del 25 de julio, el presidente Daniel Noboa centró su intervención en justificar la reestructuración estatal anunciada un día antes, que incluyó la reducción de 20 a 14 ministerios y el despido de más de 5.000 funcionarios públicos. “Una decisión que por años la gente pedía, la gente aclamaba, la gente decía que era necesario”, afirmó desde el hemiciclo de la Gobernación.

Noboa aseguró que su Gobierno busca un Estado “más ejecutivo” y defendió la medida como una respuesta a un clamor ciudadano: “Sacar a la gente que no estaba comprometida con este país y darle la oportunidad a jóvenes... a personas y profesionales que nunca tuvieron una oportunidad de servir a su país, de servir con compromiso y con amor”.

Pese a las tensiones políticas del momento, el presidente no hizo ninguna mención directa al alcalde Aquiles Álvarez, ni respondió a los cuestionamientos que este plantearía horas más tarde durante la sesión solemne municipal. Su discurso se centró en destacar la eficiencia del nuevo modelo administrativo y en rendir homenaje a los funcionarios de su equipo.

