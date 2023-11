Aquiles Álvarez: "Estábamos equivocados con el proyecto de sacar las rejas"

Dos semanas después de que el Municipio de Guayaquil instale una cerca eléctrica en el Malecón 2000, el alcalde Aquiles Álvarez recién se pronuncia sobre el tema.

En una cadena radial desarrollada la mañana de este miércoles 8 de noviembre, el burgomaestre expuso que la medida fue adoptada para evitar el paso de los comerciantes informales por encima de las rejas metálicas que rodean a este espacio turístico.

Esta decisión se contradice a una de sus propuestas de campaña, que se enfocaba en un retiro progresivo del cerco metálico que bordea el Malecón 2000.

"Es contradictorio de lo que dije en campaña que no saquemos las rejas. Yo no me escondo ni me hago el loco. Pero tengo la suficiente madurez para poner la cara y decir que sí, que estábamos equivocados con el proyecto de sacar las rejas y hoy más bien, en vez de sacarlas tuvimos que ponerle cerco eléctrico", declaró Álvarez.

Sin embargo, ante los reiterados pedidos de EXPRESO referentes a este tema, el Municipio no ha entregado respuestas hasta la fecha.

En la cadena radial, el primer personero municipal llamó al "orden" a los comerciantes informales. "Ordenémonos y no va a haber ningún tipo de problemas", sostuvo.

Álvarez habló sobre el proyecto de peatonalizar varias calles en los alrededores de la Bahía para formar corredores comerciales, en las próximas semanas durante la época de Navidad y Fin de Año.

"Tiene que aprobarla el Concejo Cantonal y la Dirección de Aseo Cantonal y Mercados, (que) la va a proponer en las próximas semanas para buscar apoyar ese tema en estas fiestas importantes", refirió el alcalde.

Agregó también que actualmente existen unos 6.000 comerciantes informales censados en la ciudad.

Y explicó que están gestionando la construcción del primer corredor comercial popular cerca al Palacio de Cristal, y que estaría listo para finales del 2024, adelantó Álvarez.

"Va a tener aproximadamente 1.200 puestos para comerciantes informales, que van a salir de los comerciantes censados", expresó el burgomaestre.

Dijo además que este proyecto contempla la construcción de cuatro corredores comerciales populares hasta el 2027, para albergar a 9.000 vendedores informales.

