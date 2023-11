Álvarez: "Nunca verán un contratista del Municipio en mangas o calzoncillos de BSC"

En el enlace radial realizado la mañana de este miércoles 8 de noviembre, el alcalde de Guayaquil se refirió a varios temas de relevancia para la ciudad.

Aquiles Álvarez fue consultado si es candidato para la presidencia de Barcelona SC, a lo que con una sonrisa respondió: "No, para nada, es que me confunden porque mi hermano se parece a mi. Para mi es un tema sensible porque no puedo involucrarme en un tema eleccionario Han querido posicionar que nosotros estamos atrás y demás, pero no es así", respondió Álvarez que se desmarca de que su hermano, Antonio Álvarez, pueda llegar a ser presidente del club.

"Yo no tengo culpa que mi hermano sea candidato. Estoy enfocado en solucionar los temas de Guayaquil", aclaró.

El burgomaestre, que también fue vicepresidente de Barcelona dejó claro que no permitirá que se mezclen las cosas entre el Municipio de Guayaquil y Barcelona. "Si es que termina siendo mi hermano electo o quien sea que gane, Nosotros no vamos a mezclar las cosas. Nunca van a ver un contratista del Municipio en alguna manga ni en el calzoncillo o en la media de Barcelona, eso no lo voy a permitir así sea mi hermano. Las cosas no se mezclan y punto", dejó claro el joven político.

El alcalde aclaró sobre la situación de Ambiensa, quien sí es contratista Municipal y auspiciante de Barcelona SC. "Hay un solo contratista o socio que firmó un convenio de desarrollo de casas, que tenía la administración anterior, que antes que ganemos ya era auspiciante de Barcelona, eso ya no es mi culpa ya había un contrato firmado", explicó.

Antonio Álvarez, hermano del alcalde, hasta el momento sería el único candidato inscrito en busca de la presidencia de Barcelona SC. por lo que podría ser declarado en las próximas horas como nuevo mandatario del club.

