Otro año a la deriva para la venta de uniformes y útiles escolares

Alrededor de 2’434.015 estudiantes de instituciones educativas fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares del régimen Costa iniciarán hoy el nuevo periodo escolar 2021-2022, bajo la modalidad no presencial.

Las clases en el régimen Costa iniciarán con los mismos errores del 2020 Leer más

Esto origina preocupación para quienes venden uniformes y útiles escolares, al ver, por segundo año consecutivo, otra temporada de pérdidas, debido a que no es obligatorio para los estudiantes adquirir estos implementos.

Dicen que los colegios no pueden exigir la compra de uniforme, pero he tenido que comprar la camiseta blanca que debe exhibir mi hijo durante las clases virtuales.

Shirley Santillán, madre de familia

De acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Educación, los planteles no podrán exigir la adquisición de uniformes mientras no haya asistencia regular a las aulas. Y la solicitud de útiles escolares será opcional, por lo que no se podrá obligar su compra. Tampoco se forzará a la obtención de equipos tecnológicos adicionales a los que tienen en casa.

Retraso escolar, el perjuicio a los niños que se veía venir Leer más

Sin embargo, poco a poco los padres de familias ya están adquiriendo cuadernos y vestimentas, en vísperas del inicio de clases. Y eso, aunque no ayuda, alienta y crea expectativas en los comerciantes, quienes han desempolvado la mercadería guardada desde el año pasado, para colocarla en perchas, a la vista de los posibles clientes.

Estamos a la espera de un retorno a las aulas, con lo que esperamos reactivar en algo el negocio de las librerías, que ni siquiera han podido recuperar lo invertido hace dos años. Manuel Ortiz, propietario de librería Coquito

Desde el lunes pasado, Vicente Tigua, propietario de Confecciones Lady, negocio ubicado en 6 de Marzo y 10 de Agosto, ha vestido a los maniquíes con uniformes de varios colegios y ha puesto en los mostradores de su local camisas, faldas y pantalones escolares que espera vender a bajo precio. “La venta no es buena, pero por lo menos dos atuendos diarios se ofertan. Esperamos que próximamente el panorama cambie, tomando en cuenta el posible retorno progresivo a las aulas”, manifiesta el comerciante, al recordar que el año pasado el negocio estuvo a la deriva.

Vicente Tigua, propietario de Confecciones Lady, oferta las prendas escolares al mismo precio que hace dos años. Amelia Andrade / EXPRESO

William Guevara, otro comerciante de estas prendas, también ha puesto en exhibición su mercancía, con los mismos precios de hace dos años. “Soy consciente de la situación económica de los padres y quiero ofrecerles esta ayuda que, además, me puede traer más clientes”, anota.

Las librerías de la ciudad también reciben la visita de padres. “Llegan de a poco y así mismo llevan dos o tres útiles, como cuadernos, plumas, plastilina, en lo que no gastan más de 10 dólares”, indica Manuel Ortiz, dueño de la librería Coquito, quien el año pasado tuvo que cerrar dos de los cinco locales, debido a la crisis originada por la pandemia.

Las clases en el nuevo año lectivo del ciclo Costa serán entre la casa y escuela Leer más

“Estamos trabajando con el mismo inventario del 2020 y estamos ofreciendo promociones en algunos productos”, menciona, sabiendo que el presente año nuevamente será duro para este sector comercial. No obstante, agrega que estará atento para salir adelante.

Juana Sánchez, madre de familia, visitó uno de estos locales. Llevaba una larga lista de útiles escolares, pese a su prohibición, pero solo compró lo más indispensable.