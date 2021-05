Las clases en el régimen Costa iniciarán con los mismos errores del 2020

Las clases en los establecimientos educativos fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares del régimen Costa inician el 7 de mayo de manera no presencial y con los mismos errores presentados en el ciclo anterior. Estos fueron generados por la falta de conectividad y herramientas tecnológicas para que los estudiantes pudieran recibir su aprendizaje desde casa, lo que produjo el abandono escolar y los vacíos de aprendizajes en niños y jóvenes.

Después del estado de excepción, que rige hasta el 20 de mayo, los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) cantonales evaluarán el posible retorno a los planteles educativos que será voluntario, alternado y progresivo.

Las unidades educativas tienen listo un Plan Institucional de Continuidad Educativa (PICE) para cuando se decida regresar a las aulas con un horario escalonado.

Al momento, los docentes ya trabajan en la planificación del nuevo período académico 2021-2022 y elaboran las pruebas de diagnóstico que aplicarán a los estudiantes durante las primeras dos semanas de clases. Los resultados les permitirá aplicar, durante un mes, una nivelación formativa en dos asignaturas: lenguaje y matemáticas; pero también en otras áreas del conocimiento, de acuerdo a las necesidades de cada niño.

Sin embargo, los maestros dudan que esta nivelación cumpla el objetivo deseado: llenar los vacíos de aprendizajes de los alumnos, ya que las clases seguirán siendo desde casa, lo cual complica el proceso.

Queremos retornar a las aulas, pero más allá de que el COE lo autorice, se deben dar las garantías para que estudiante y docente puedan desarrollar sus tareas sin problemas Hilario Beltrán, presidente del gremio de maestros

“No es lo mismo nivelar de manera presencial, donde hay interacción entre estudiantes y maestros y en donde se puede despejar cualquier duda de ambas partes; a tener que hacerlo no presencial, donde el profesor ni siquiera sabe si tiene la atención de los niños”, manifiesta Hilario Beltrán, presidente de la Unión Nacional de Educadores, gremio que agrupa a más de 160.000 docentes del sector fiscal.

De allí el apoyo de varios docentes al pedido de la Unicef de retornar progresivamente a las aulas, para evitar más abandono. Este organismo internacional calcula que en Ecuador 90.000 estudiantes ya están fuera del sistema educativo.

Si la nivelación se hará de manera no presencial, los vacíos de aprendizajes seguirán siendo los mismos, porque el estudiante no tendrá una guía cerca de él.

Mónica Tenorio, madre de familia

“Queremos retornar, pero no solo con las garantías de bioseguridad; también con un plan en donde se incluya la entrega de conectividad gratuita y dispositivos electrónicos a los estudiantes y que haya un mayor presupuesto para la educación”, resalta la docente María Eugenia Rodríguez.

La docente asegura que este ciclo lectivo será nuevamente un año perdido, ya que las autoridades no tienen un plan trazado en donde se recojan las necesidades del alumno y del docente. También, porque no se han cambiado las estrategias de enseñanza y aprendizaje que fueron las mismas que se aplicaron el ciclo anterior y que fueron un fracaso.

Las tareas de nivelación llegarán por WhatsApp, pero si el niño no tiene teléfono, qué hará. Pasará lo mismo que las fichas pedagógicas que no llegaron a todos.

Carlos Benalcázar, padre de familia

Rodríguez menciona que hay 10.000 maestros desvinculados, 7.000 jubilados y más de 100 fallecidos durante la pandemia. “Esto nos ha obligado a tener una sobrepoblación estudiantil. Si antes había 25 por aula, ahora tenemos hasta 50. El problema no se visualiza ahora que las clases no son presenciales, pero se sentirá cuando vayamos retornando de manera progresiva”, advirtió.

Pero Julia Zeballos, asesora educativa de la Zona 8, es optimista. Cree que la prueba diagnóstica permitirá conocer el desarrollo de habilidades de los escolares, previo al abordaje curricular. “Hay documentos de apoyo para el docente de educación básica hasta bachillerato, con los que podrá emprender una nivelación que no será cuantitativa, ni de contenidos, sino de la aplicación de técnicas que sirvan para que el estudiante desarrolle destrezas para la vida, de acuerdo a su realidad y niveles”, dijo.

Población En el régimen Costa hay 8.737 colegios; 7.433 son fiscales; 169 fiscomisionales; 33 municipales y 1.102 particulares. A nivel nacional hay 4,4 millones de alumnos.



Estos materiales serán compartidos a los estudiantes, a través de WhatsApp y eso ya es un problema para quienes no cuentan con un teléfono inteligente, megas o internet para poner a funcionar el dispositivo. “Se están cometiendo los mismos errores; estamos en un círculo vicioso en donde no hay una salida idónea que no sea el retorno a las aulas; pero para eso hay que estar preparados y lastimosamente no todos los planteles lo están”, manifiesta Carmen Anchundia, maestra y psicóloga educativa.

Y esta situación origina preocupación en algunos padres de familia como Carola Ortiz, quien no está de acuerdo en enviar a su hijo a la escuela, a pesar del estrés y los problemas psicológicos que padece su niño en casa, debido al confinamiento. “Al igual que a los maestros, también deberían vacunar a los menores. Solo así los padres estaremos tranquillos de que no habrá más contagios”, acota la ama de casa.

Se desconoce cuántos estudiantes matriculados hay en el régimen Costa. El año pasado eran más de 2’000.000.