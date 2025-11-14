Anfiteatro Julián Coronel: La Universidad de Guayaquil evalúa su traspaso
Este bien patrimonial de Guayaquil se encuentra deteriorado y en abandono desde hace años
El anfiteatro anatómico Julián Coronel es uno de los inmuebles patrimoniales de Guayaquil que se encuentran abandonados. Durante décadas, el sitio acogió a cientos de estudiantes de medicina de la Universidad de Guayaquil.
Sin embargo, su estructura muestra hoy un evidente deterioro: las paredes están destrozadas y cubiertas de grafitis, el inmueble ya no tiene tumbado y los restos de las placas que decoraban sus salones están rotos.
En abril pasado, un equipo de EXPRESO visitó el lugar y evidenció que consumidores de droga se habían tomado el lugar y lo utilizaban para pernoctar. Incluso, algunos de ellos portaban objetos cortopunzantes y habían ingresado muebles, botellas de licor y parlantes.
Días después de la publicación de este Diario, autoridades de la Universidad de Guayaquil reaccionaron y enviaron guardias de seguridad privada. El acceso al sitio fue restringido y sobre las cercas junto a la puerta de ingresa se han colocado planchas de madera.
Anfiteatro Julián Coronel: Se gestiona un traspaso a la Junta de Beneficencia de Guayaquil
El rector de la Universidad de Guayaquil, Francisco Morán, reveló a EXPRESO que mantienen conversaciones con la Junta de Beneficencia de Guayaquil para transferir el inmueble patrimonial a esa institución.
Morán explicó que la universidad no cuenta, por ahora, con planes para intervenir el edificio, por lo que buscan entregarlo a una entidad que pueda darle un uso adecuado y preservar su valor histórico.
"La universidad en este momento tiene otros recursos dentro de la misma ciudadela (universitaria) que hace la misma función. Se arreglaron 21 laboratorios y eso ha hecho que el centro educativo nuestros pueda contener a los estudiantes dentro de la ciudadela, no es necesario que salgan", expresó el rector.
