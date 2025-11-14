Anfiteatro Julián Coronel: La Universidad de Guayaquil evalúa su traspaso

Este bien patrimonial de Guayaquil se encuentra deteriorado y en abandono desde hace años

El anfiteatro Julián Coronel se encuentra abandonado. Guardias privados custodian el inmueble patrimonial ubicado en el centro de Guayaquil.

El anfiteatro anatómico Julián Coronel es uno de los inmuebles patrimoniales de Guayaquil que se encuentran abandonados. Durante décadas, el sitio acogió a cientos de estudiantes de medicina de la Universidad de Guayaquil.

Sin embargo, su estructura muestra hoy un evidente deterioro: las paredes están destrozadas y cubiertas de grafitis, el inmueble ya no tiene tumbado y los restos de las placas que decoraban sus salones están rotos.

En abril pasado, un equipo de EXPRESO visitó el lugar y evidenció que consumidores de droga se habían tomado el lugar y lo utilizaban para pernoctar. Incluso, algunos de ellos portaban objetos cortopunzantes y habían ingresado muebles, botellas de licor y parlantes.

Días después de la publicación de este Diario, autoridades de la Universidad de Guayaquil reaccionaron y enviaron guardias de seguridad privada. El acceso al sitio fue restringido y sobre las cercas junto a la puerta de ingresa se han colocado planchas de madera.

Anfiteatro Julián Coronel: Se gestiona un traspaso a la Junta de Beneficencia de Guayaquil

El rector de la Universidad de Guayaquil, Francisco Morán, reveló a EXPRESO que mantienen conversaciones con la Junta de Beneficencia de Guayaquil para transferir el inmueble patrimonial a esa institución.

Morán explicó que la universidad no cuenta, por ahora, con planes para intervenir el edificio, por lo que buscan entregarlo a una entidad que pueda darle un uso adecuado y preservar su valor histórico.

"La universidad en este momento tiene otros recursos dentro de la misma ciudadela (universitaria) que hace la misma función. Se arreglaron 21 laboratorios y eso ha hecho que el centro educativo nuestros pueda contener a los estudiantes dentro de la ciudadela, no es necesario que salgan", expresó el rector.

