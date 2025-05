Clases en Universidad Agraria se dan en la incertidumbre entre presencial y virtual

Las ventanas están abiertas como la única opción para ventilar el aula. El aire acondicionado no enciende, pero esto no distrae a los estudiantes.

Mientras atienden a la charla del profesor, algo más aleja a los alumnos del aprendizaje. Quema de llantas, clases virtuales en las que no se conecta el docente y hasta dos coordinadores para un mismo puesto. Han pasado apenas tres días del inicio de actividades académicas.

Pero ya son varias semanas de conflicto en la Universidad Agraria. Al llegar a su campus, en la avenida 25 de Julio, sur de Guayaquil, varios carteles reciben a los educandos.

“Tu gestión es ilegal y abusiva”, “No más atropellos ni persecución laboral”, son dos de los mensajes que se leen en la puerta del edificio administrativo. Van dirigidos a la rectora, Tamara Borodulina, quien ha sido el epicentro de las acusaciones sobre supuesto manejo irregular de la institución.

“Estamos en una anarquía”, dice el vicerrector académico, Francisco Javier Del Cioppo Morstadt. Él esperó este miércoles 28 de mayo, afuera del Rectorado, que Borodulina acudiera al llamado que le hizo el Consejo Universitario para justificar por qué dispuso clases virtuales. Pero ella no asistió.

Esa orden fue comunicada también a los alumnos, en la noche del domingo pasado, a horas de que se inicie el periodo académico en el campus de Guayaquil y en las extensiones de la Agraria en Milagro, El Triunfo y Naranjal.

“Ese mensaje lo mandan tipo 10, 11 de la noche. Y, a esa hora, ellos pretenden que uno pase el comunicado a los compañeros, compañeros que vienen de lejos, porque hay compañeros que salen a las 3, 4 de la mañana de sus casas, porque no viven aquí en Guayaquil”, cuestionó una presidenta de curso, quien pidió omitir su nombre.

Ella contó a EXPRESO que fue agregada a un chat de presidentes de curso, pese a que ya tenían otro, en el que les avisó sobre las clases virtuales una persona sin identificarse.

Universidad Agraria, con 'dobles' decanos y coordinadores

Se trataría de los coordinadores que Borodulina nombró en los últimos días, incluyendo los del reciente feriado de la Batalla del Pichincha. El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias desconoció este miércoles a los nuevos funcionarios y ratificó a su decano, Álex Ibarra Velásquez, y a sus coordinadores.

Uno de ellos es Diego Arcos Jácome, de la carrera de Ingeniería Ambiental. Él mostró a EXPRESO el correo electrónico de remoción, suscrito por la decana que nombró Borodulina.

"Queremos intervención, para que toda la podredumbre que hay en este momento se vaya, que se la investigue, y el CES (Consejo de Educación Superior) tiene que estar aquí, del lado de los alumnos". Danilo Valdez, profesor de la carrera de Agronomía

Clases virtuales en la Universidad Agraria, una confusa alternativa

No saber qué autoridades están al frente se suma a otro problema: en las clases virtuales, hay docentes que mandan deberes pero no dictan la materia.

“Hay profesores que han dicho que quieren tomar sus clases virtuales y nosotros nos conectamos aquí, desde la Universidad, cogiendo nuestros megas, pero ellos no se conectan”, aseguró Gabriela García, quien está en primer semestre de Ingeniería Ambiental.

"He indicado a los estudiantes que continúen asistiendo (presencial) y que exijan a sus docentes que vengan a la Universidad porque nuestra modalidad de estudio es presencial". Diego Arcos, coordinador de la carrera de Ingeniería Ambiental

Los problemas de conexión también son otra barrera para el aprendizaje. “Yo estoy aquí recibiendo clases, pero una compañera, que es de la vía a Daule, no viene, no puede venir. Y no tiene la comodidad del Internet. Yo estoy ganando, pero ella está perdiendo, y tampoco me parece justo”, sentenció.

El caos también afecta a quienes ya están por salir. Dos estudiantes de los últimos semestres indicaron a EXPRESO que la dualidad entre presencial y virtual caotiza su traslado desde cantones como Balzar o los trámites de titulación.

Otra de sus compañeras, también bajo condición de anonimato, resumió el angustioso pedido que hacen a las autoridades: “Todo el conflicto que tengan entre ellos que lo dejen a un lado por nuestro bienestar y por el bienestar de la Universidad. Más por la imagen de la Universidad ya que lamentablemente está por los suelos y los estudiantes salimos afectados”.

