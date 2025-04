“En la Universidad (Agraria) hay tantos problemas”, dice la rectora Tamara Borodulina

El despacho de la rectora de la Universidad Agraria luce tranquilo. No parecería que afuera, decenas de docentes y trabajadores piden su salida.

¿Cuál es su postura respecto al pedido del Consejo Universitario para que usted renuncie y el CES intervenga?

Lo que pasa es que el Consejo Universitario me puede solicitar pero no me puede obligar. Realmente no me siento culpable en nada como para presentar mi renuncia. Tal vez podría ser en su debido tiempo. Porque en esta Universidad hay tantos problemas que yo tengo recién primer año (en el cargo) y tuve la obligación de traerme una persona para que me ayude a revisar la parte legal.

Por dos días consecutivos se han dado protestas afuera del Rectorado de la Universidad Agraria. Se pide la salida de Tamara Borodulina. FRANCISCO FLORES

Uno de los principales puntos que ha generado rechazo es la presencia de su asesor, José Luis Llerena Alvarado

Sí, pero le dije (a él) que lo suspendo porque si ya no se puede tratar con él, conversar, no les gusta, entonces ya no va a poder ingresar.

¿Contratará otra persona?

Pienso que debo tener alguna asesoría porque hay muchos asuntos legales. He tratado de cambiar cierto personal que no funcionaba. Por ejemplo, les daba una orden (al personal administrativo) y no me cumplían. Los jefes de áreas administrativas piensan que siempre deben estar aquí, empoderados en los puestos. Les dije: quiero ingresar a otras personas en puestos claves, que no sean de la Universidad, para ver cómo funcionan. Porque era una manipulación tremenda.

En la denuncia ante Contraloría y el Ministerio del Trabajo se dice que estas personas que han ingresado, muchas ocupan puestos ajenos a sus profesiones

Me fui a revisar esta situación (refiere el caso de una funcionaria con maestría en Educación básica, presidiendo la Dirección de Sistemas). Ella tiene varios títulos que pueden tomarse en cuenta para la contratación. Yo trataba de chequear.

¿Y la contratación de Ibert Antonio Rodríguez Cuero como abogado de la Universidad? Sus detractores dicen que él vive en Esmeraldas

Hay varios abogados que me apoyaban. Tuve que acudir a una ayuda externa porque los abogados de aquí no me funcionaban. Les pedía una cosa y no me respondían, incluso muchos procesos estaban paralizados. Me daban una información diferente.

Rectora de la Universidad Agraria dice que evaluaría renunciar "más adelante"

Si la situación no cambia o mejora y sigue este conflicto, ¿usted evaluaría renunciar?

Pero más adelante. Quiero terminar unas situaciones, por ejemplo, mejorar sueldos de trabajadores y docentes. De ahí podría retomar (el tema). Tampoco soy una persona inflexible. Aquí hay personas en puestos claves por décadas.

Uno de los puntos que le critican es el viaje que uste hizo a España porque dicen que no explicó a qué fue y con qué fondos se costeó el viaje

Revisé la ley, con abogados, y me aconsejaron que podía ir en funciones porque el viaje sucedió tan rápido. Lo que pasa es que cuando entré al Rectorado, a la semana me descubrieron cáncer. Me hicieron tratamiento aquí pero se equivocaron y tuve que ir a pedir otras referencias. Aproveché para hacer contactos con dos universidades de primera línea.

¿Qué desea usted que pase para que esta situación se arregle?

Estoy segura de que hay influencia de ciertas personas que quieren empoderarse del Rectorado.

