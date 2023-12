Un análisis estudiantil sobre la movilidad, a manos de la ATM

Sobre una pequeña tarima, Carla Sánchez y Víctor Muñoz, estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Casa Grande, presentaban un informe sobre movilidad en Guayaquil, la mañana de ayer. En primera fila y escuchando atentamente a los jóvenes se encontraba José Franco, gerente general de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

Los alumnos exponían sobre problemas que aquejan a diario a la ciudadanía: estructuras deficientes para el paso de personas con discapacidad, la irregularidad en el precio de los pasajes para quienes viajan desde comunas de Puná hasta el muelle de la Caraguay, el horario de cierre del servicio de Aerovía.

Asimismo, los jóvenes entregaban cifras que reflejan la opinión de los guayaquileños respecto a los diversos sistemas de transporte.

Estos datos fueron recopilados dentro del proyecto Movilidad Guayaca, que impulsan 35 estudiantes de esa institución.

Para ello, se dividieron en cuatro grupos con el objetivo de estudiar dichos sistemas: peatonal, fluvial, biciusuarios y Aerovía. Y lo hacían por etapas.

“La fase uno era más que nada la investigación de ver qué pasaba en cada una de estas problemáticas y luego ya nos dividimos en diferentes grupos”, explicó Sánchez, de 20 años, y quien lideró el grupo que se enfocó en analizar el sistema de transportación fluvial.

El proceso de investigación se inició en septiembre pasado. En tres meses, los estudiantes entrevistaron a más de 1.500 personas que utilizan esos servicios de movilidad en la urbe.

“Cada uno tuvo que sacar encuestas. Por ejemplo, fluvial, como no hay cifras, no hay datos, tuvimos que ir cuatro días seguidos a la Caraguay para analizar el movimiento de los usuarios”, dijo Sánchez.

Solo en ese sitio, comentó, entrevistaron a 235 personas. “Nos decían que les preocupaba la falta de mantenimiento de los muelles, la inseguridad, porque por eso no hay tantos viajes fluviales”, mencionó la estudiante.

Víctor Muñoz mostró otro dato de la investigación: la Aerovía es valorada en forma positiva por usuarios encuestados, con un porcentaje a favor que supera los 70 puntos.

“Estas estadísticas nos dan una perspectiva clara de los desafíos que enfrentamos todos los guayaquileños”, sostuvo.

Autoridades. Funcionarios de la ATM escucharon la información proporcionada por los estudiantes Carla Sánchez y Víctor Muñoz. Universidad Casa Grande

Agregó que el trabajo de campo les permitió plasmar las dificultades a las que se enfrentan los usuarios de servicios de transporte, cuánto les afecta y cuánta importancia debía representar esto para las autoridades.

Por ello, crearon un ranking de las problemáticas que tiene la movilidad urbana alternativa en Guayaquil por cada sección.

De los peatones, según el estudio universitario, son: inseguridad por delincuencia, una infraestructura deficiente (semáforos, pasos cebras) y la falta de espacios para el tránsito de personas con discapacidad.

A los biciusuarios los afecta la falta de infraestructura, luminarias, señalizaciones, separadores de calle, la inexistencia de normativas más sólidas a quienes imposibiliten el flujo de bicicletas, y es urgente la construcción de nuevas ciclovías.

El horario de cierre de la Aerovía (21:30) es un problema para quienes salen de sus lugares de trabajo y estudio luego de esa hora. También la falta de alimentadores para trasladarse a estaciones de la Metrovía.

Luego de la presentación del proyecto, Franco felicitó a los jóvenes universitarios. Indicó que el sistema de transportación pública “tiene que reformarse”. Y respondió al señalamiento del horario en la Aerovía.

“Su horario de funcionamiento es hasta las 23:30, pero a las 21:30 cierra porque no hay demanda de pasajeros. ¿Por qué no hay demanda de pasajeros? Porque la gente no llega, no la usa. Hay varias variables de por qué no la usa y tenemos que atacar esas variables y llegar a potenciar la Aerovía”, manifestó el gerente de la ATM.

Finalmente, Franco recibió el informe elaborado por los estudiantes de manos de Gabriela Baquerizo, decana de la Facultad de Comunicación. Dijo que tomará en cuenta la información proporcionada en el documento.

Para Sánchez, que las autoridades se interesen en escuchar a la academia es un paso clave, pero no debe ser el único.

Toda la transportación pública tiene que reformarse, no solo por un tema de servicio, sino por un tema de cuidado a la ciudadanía. Tenemos que hacerlo juntos.

José Franco, gerente de la ATM



“Lo importante como periodistas es marcar una huella en la sociedad y poder ayudar. Esperemos que las autoridades pongan esa luz sobre cada una de estas problemáticas y logren hacer algo por nuestra ciudad”, expresó la estudiante.

