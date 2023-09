Ana Fuentes, la concejala que asume el distrito 2 por Egis Caicedo

La concejal Ana Fuentes Condoy, quien quedó principalizada en el cargo en reemplazo de Egis Caicedo, que renunció el pasado 31 de agosto, tendrá funciones en dos comisiones legislativas del Concejo Cantonal.

Según información publicada en la página web de la Alcaldía de Guayaquil, la edil forma parte de las comisiones de Urbanismo y de Terrenos y Servicios Parroquiales.

Fuentes Condoy, quien era la alterna de Caicedo y es parte de la alianza Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero, representa al distrito dos que está constituido por parroquias del norte de la ciudad: Pascuales, que incluye sectores desde la avenida Narcisa de Jesús, Mucho Lote I y II, Jardines del Río, Metrópolis I y II, entre otras urbanizaciones; además de la parroquia Tarqui, que comprende La Prosperina, Urdesa, Miraflores, Los Ceibos, Flor de Bastión, Samanes, Alborada y los Sauces.

La edil asumió el cargo en la última sesión extraordinaria convocada por el alcalde Aquiles Álvarez, a las 15:00 del martes 5 de septiembre de 2023, para tratar algunos “puntos urgentes” y que les tomó menos de diez minutos para la aprobación de reactivación de obra pública y de interés social.

El alcalde Aquiles Alvarez mantuvo un enlace radial📻 en el que se refirió a la reactivación de la obra pública y servicios municipales. También resaltó el traspaso del Cuerpo de Agentes Municipales a la nueva empresa SEGURA EP, con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana. pic.twitter.com/DFsIU269Vp — Muy Ilustre Municipio de Guayaquil (@alcaldiagye) September 6, 2023

“De todo corazón te brindamos la oportunidad para que también tengas tu espacio, para servir a la gente, a tu público... Espero que estés a la altura del trabajo que hizo nuestro compañero Egis Caicedo”, le deseó la concejala Mayra Montaño.

“Anita bienvenida a este equipo de trabajo de la ciudad de Guayaquil. Sé como has trabajado, te lo mereces y que mejor representado el distrito 2 que tu...”, añadió la concejala Juana Montero.

Ana Fuentes junto con el exvicealcalde Josué Sánchez y Egis Caicedo, quien renunció al cargo de concejal. Tomada del Facebook

Tras saludar, en especial al distrito 2, Fuentes indicó que se suma “a esta mesa de trabajo de manera positiva para legislar en favor de los más vulnerables”.

Egis Caicedo, quien inició su segundo periodo el 15 de mayo de este año, como concejal de Guayaquil, renunció al cargo durante la sesión del Concejo que se desarrolló el pasado 31 de agosto.

“No me queda nada más que agradecer a la ciudadanía. Vengo trabajando desde los cinco años y he sido siempre un luchador de la obra social. No he necesitado ser concejal para intentar cambiarle la vida o ayudar a alguien. Hoy me voy y me siento satisfecho de servirle a la ciudad. Seguiré haciendo lo que me gusta hacer: servir. Me voy feliz y con mucho conocimiento. Me voy feliz por haber ayudado a servir al distrito 2”, dijo el exconcejal.

