Álvarez: "Seguimos recuperando el Forestal (...), algo que Cultura no ha notado"

Que contrario a lo denunciado por el Ministerio de Cultura el Municipio de Guayaquil sí ha trabajado por el Parque Forestal, que le ha dado mantenimiento, pero que al parecer esta cartera de Estado no lo ha notado, aseguró a través de sus canales oficiales el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, este 19 de junio.

Su comentario, que surge precisamente después de que EXPRESO publicara un reportaje en el que Cultura acusó al Municipio de no intervenir en el Forestal y alegó que si no se hacían los debidos trabajos en el lugar no era porque ellos no querían, sino porque el Cabildo era quien no quería "entrar (a hacerlo)"; hizo énfasis en que desde que tienen la competencia del parque lo han venido recuperando.

"Seguimos recuperando el Parque Forestal desde que pasó a ser gestionado por nosotros en noviembre pasado . Algo que el Ministerio de Cultura parece que no ha notado. Desde el traspaso, hemos hecho múltiples intervenciones centradas en la recuperación y mantenimiento de sus áreas verdes. Apenas asumimos la gestión, iniciamos labores de desbroce de maleza, poda fitosanitaria de árboles y plantas ornamentales, fumigaciones contra plagas y el desalojo continuo de desechos. Sugiero que se contemplen los hechos", detalló Álvarez; que aseguró que pese a que no tienen a su cargo el Teatro Centro Cívico también le dan mantenimiento.

Seguimos recuperando el Parque Forestal desde que pasó a ser gestionado por nosotros en noviembre. Algo que el Ministerio de Cultura parece que no ha notado.



"Aunque no nos toca directamente, también le damos mantenimiento a las jardineras de afuera del Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro, que colinda con el Forestal. No sé porqué la Ministra dice que no se ha intervenido. Y sigo..., también aplicamos tratamiento de endoterapia a los árboles afectados por la plaga de la cochinilla, lo que ha resultado en una notable recuperación. Notable", sentenció; acompañando su mensaje en la red social X de fotografías del personal municipal limpiando el espacio; que según adviertan las familias requiere de seguridad e iluminación.

"Pasadas las 18:00 se vuelve inseguro. Ya las familias no entran porque les da miedo ser víctimas del robo, como ya ha pasado. El lugar es hermoso y podría ser nuestro gran parque del sur, podría ser nuestra primera opción para disfrutar, lamentablemente no es el caso", precisó Ronald Carpio, residente de la ciudadela 9 de Octubre, aledaña al área.

En el interior del Forestal se encuentra el Teatro Centro Cívico, donde, además, está la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. También está el ITAE.



Este 18 de junio se evidenció tareas de mantenimiento en zonas de la laguna. Miguel Canales

La semana pasada, la ministra de Cultura, Romina Muñoz, quien supervisó los trabajos que se ejecutan en el MAAC (otro tema que ha generado roces, por llamarlo de alguna manera entre el Municipio y Cultura), rechazó el argumento precisamente Álvarez al asegurar que el Forestal se encontraba "totalmente abandonado" y remarcó que es el “Municipio el que no entra”.

“Me llama la atención el pronunciamiento del alcalde, de mantener la honorabilidad, sobre acuerdos, y no es cierto. El ministerio está cumpliendo y hemos sentido un bloqueo de la Municipalidad”, manifestó la ministra a EXPRESO, quien nuevamente invitó al alcalde al diálogo. Pero ella calificó a la situación como difícil. “Es difícil hablar con representantes o políticos que todavía se manejan un lenguaje, retórica de la Edad Media”, continuó.

La también máster en Arqueología remarcó que “el Municipio no ha intervenido” en el Forestal y recordó el acercamiento que mantuvo con Larissa Marangoni (expresidenta de la desaparecida Empresa Pública Municipal de Turismo), pero lamentó que quedó en “nada” y que está dispuesta a establecer una mesa de trabajo con todas las instituciones involucradas.

“Pero nunca logramos concretar otra reunión (...) me puedo tomar todos los cafés para trabajar y resolver, pero tenemos un líder de la ciudad que todavía está con una visión de la práctica política y administrativa que está anclada a un discurso de la edad medieval”, concluyó.

