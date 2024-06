Guayaquil: El MAAC se va del malecón si no encuentra una solución

El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC), ubicado dentro del malecón Simón Bolívar, mantiene un problema en la plataforma, que pone en riesgo las salas de exposición y sus reservas. Su arreglo, según la directora ejecutiva Stephanie García, costaría más de 300.000 dólares. Pero en medio de este escenario, figuran 40.000 dólares que la entidad paga mensualmente a la Fundación Malecón 2000, por lo que se espera alguna negociación.

García relató a EXPRESO que el museo, que en este 2024 cumple 20 años, ya no da más y que tampoco aguantaría un invierno más. Todo esto ha generado que se analice el tomar decisiones, como que el MAAC salga del malecón si no se encuentra una solución.

“No nos queremos ir. Queremos arreglar y mejorar porque tenemos espacios para crecer y hacer una reserva más grande, pero cómo hago si todos los meses se paga ese monto (los 40.000 dólares)... Lo necesitamos. Si no, nos vamos”, dijo la directora, quien ya ha dado a conocer esta noticia al Gobierno.

¿A dónde se iría el MAAC? García explicó que ya se “están viendo espacios” en Guayaquil y, al estar bajo la tutela del Ministerio de Cultura y Patrimonio, debe ser un territorio del Estado.

Ella espera que el alcalde Aquiles Álvarez recorra las instalaciones del sitio para que vea cómo se encuentra y, asimismo, generar un trabajo en conjunto con la agenda cultural municipal. Incluso que se anuncie al MAAC en la Aerovía.

Escenario. Las reservas están en riesgo, pues las piezas se cubren con plásticos debido a la filtración de agua. Miguel Canales

“Podemos trabajar en conjunto y aprovechar la gestión que estamos haciendo... Podemos unirnos como instituciones y sacar adelante este espacio. Pero no podemos solos. Este espacio no resiste más pagar las alícuotas que paga y no recibir nada a cambio, más allá de seguridad, que está bien, pero necesitamos refortalecer las relaciones con el Municipio”, acotó.

Durante la entrevista con este Diario recordó que se busca llegar a un acuerdo y dejó en claro que desde la Fundación Malecón 2000 hay “apertura y sensibilidad de trabajar en conjunto”.

Al respecto, EXPRESO solicitó una entrevista con la mencionada fundación, pero esta no fue confirmada. Sin embargo, desde el equipo de comunicación municipal se respondió a este Diario con un documento en el que indicó que es la entidad a cargo del museo la que tiene la responsabilidad de mantener en óptimas condiciones y operativas las áreas asignadas para su uso, de acuerdo con un convenio suscrito entre Fundación Malecón 2000 y el Banco Central del Ecuador. Y precisó que desde el 2023 se ha solicitado al Ministerio de Cultura que proceda con “el mantenimiento y reparación de áreas comunes”.

Todo esto ha generado que los directivos de estas instituciones se reúnan. Según Malecón 2000, se establecieron tres acuerdos. Uno de estos es que las agendas culturales de ambas trabajarán articuladamente.

Vista del MAAC desde el lado de Las Peñas. miguel canales

¿Pero qué pasa con los 40.000 dólares de las alícuotas que se cancelan mensualmente? La fundación está al tanto de este punto y aseguró que entraría a una verificación. “Se acordó que se revisaría una solicitud formal por parte de ellos sustentando la petición de la disminución de la alícuota, para el análisis y aprobación del directorio de la Fundación Malecón 2000”, se lee en la parte final documento.

Malecón 2000 exhorta a las autoridades pertinentes a regularizar esta situación para el beneficio y cuidado de estas áreas. Fundación Malecón 2000

En tanto, hay cerca de 30 trabajadores en el MAAC que ejecutan las actividades programadas en su agenda, cuya directora puntualizó que está copada. Cultura, además, entregó un presupuesto de 80.000 dólares para este 2024.

