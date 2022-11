EXPRESO dialoga con Alfredo Ramírez, diseñador gráfico y máster en Práctica Expandida de Diseño con mención en Espacios de Participación, por la Universidad de Goldsmiths (Londres), sobre los cambios que le urgen al centro para ser un lugar seguro. Él habla de la necesidad de que haya arte, pero un arte visible, libre y sin horarios, que atraiga tanto al niño como al adulto mayor. Hace énfasis en que estos factores son claves en el desarrollo de las propuestas del concurso de ideas que lanza este Diario para revitalizar precisamente este núcleo urbano.

- Si hay algo que está en duda en el centro es la seguridad. ¿Cómo recuperarla ?

- Con actividad, con todas las que se puedan y resulten atractivas para el ciudadano, sin importar su edad. El concepto existente del centro no es válido ni suficiente, puesto que no atrae y por lo tanto no se logra tampoco ver a gente en sus calles. Urge que todos decidamos qué hacer para revitalizarlo, y cuando digo todos me refiero a las autoridades, a la empresa privada, a los artistas, a los dueños de pequeños negocios, a las actividades que los colegios puedan hacer en este sector. Todos debemos remar hacia el mismo lado.

- ¿Qué papel tiene que jugar la Policía? ¿Debe la entidad incrementar su número de agentes para este sector, teniendo en cuenta que podría ser la apuesta turística del Puerto Principal?

- No necesariamente. Tener más policías, más ojos mirando, no implica que haya más seguridad. La mejor policía existente es el barrio, la ciudadanía. Es el ir y venir de la gente. El uso de la fuerza, en el mejor de los casos, es contingente. No es más que una curita sobre el hueso roto. La Policía, los mismos metropolitanos, los agentes turísticos sí, definitivamente, serán de ayuda, lo serán las cámaras; pero repito: la vida en la calla será la que logre repeler a la delincuencia y combatirá la inseguridad. A esta se la puede combatir con arte.

- Hoy se ven espectáculos en esta zona, hay más museos. ¿Son insuficientes?

- Todavía lo son. Es verdad que hay más actos culturales, que la misma calle Panamá es un ejemplo de que está renaciendo un sector. En el centro hay ya galería de artes y eso refleja que estamos yendo por la dirección correcta. Lo malo es que estos espacios están ocultos en casas por ejemplo y detrás de tres rejas. Deben empezar ya a ir saliendo hacia la calle, o tener esa interfaz con el espacio público y quienes transitan ahí, precisamente para que sepan que existen. Deberíamos adoptar incluso iniciativas que han dado resultados ya en otros países.

-Como el hecho de que haya comercios que atiendan hasta la medianoche e incluso en la madrugada. Panamá, por ejemplo, lo hace.

- Exacto y que acá pueda pasar sería un sueño hecho realidad para muchos. Lo digo como docente y como ciudadano. Tener una ciudad que no duerma sería estupendo, siempre que haya opciones para distraerse de forma segura. No se trata de no dormir y vivir entre rejas, o de estar despierto en una fiesta, reunión o comiendo pero con el terror de que pase algo. El centro ideal sería aquel que te permita redescubrirlo de día y de noche. Hoy uno camina y con lo que se reencuentra es con la delincuencia. Eso no puede pasar más. En el extranjero, en Europa sobre todo, uno va caminando de plaza en plaza en la madrugada y sin sentir que el miedo camina contigo o tras de ti. El corazón de Guayaquil debe ser caminable para el niño y el adulto mayor.

- Hablando de este último grupo de personas, ¿qué ofrecerle al adulto mayor para que se sienta incluido en este núcleo urbano?

- Hay maravillas que con ellos es posible hacer. Ahora, en vista de que no hay seguridad, de que las aceras no son del todo amigables, ni tampoco hay opciones para entretenerlos, vemos menos adultos mayores en el centro de Guayaquil y es lamentable. Apenas ocupan una que otra banca de la 9 de Octubre, donde entre amigos se sientan a conversar. Por ahí deberíamos empezar, colocando puntos de encuentro, con sombra y piletas, con cafeterías cercanas que los inviten a participar y los hagan sentir cómodos. Debería también haber más librerías públicas y parques con espacios atractivos para ellos.

- Que tengan entonces no solo máquinas geriátricas, que con suerte es lo que se ve en uno que otro parque local...

- Así es, sino también con espacios en los que puedan hacer teatro, cantar, en los que puedan jugar damas chinas, ajedrez, cartas... En los que tengan un club o las tradicionales peñas en las que tanto se divirtieron en el pasado. Hace falta también promover las actividades para ellos, que haya excursiones por ejemplo, caminatas, clases de yoga, de taichí, de lo que gusten. Que haya actividades que los hagan moverse y salir de casa.