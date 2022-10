Muxí, profesora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (España) que además ha dedicado su carrera a la investigación y la lucha por implementar la perspectiva de género en la construcción de las ciudades, es una de las jurados internacionales del concurso de ideas que lanza EXPRESO para recuperar el centro de Guayaquil. Hoy dialoga con EXPRESO sobre la necesidad de transformar esta zona y de dotarla de infraestructura y espacios que la vuelvan caminable y segura para hombres y mujeres, por igual.

- ¿Qué tan grave ha sido para una ciudad priorizar al vehículo y no al peatón?

- Ha sido un error. Una ciudad debe ser accesible para todos, sin importar las edades. Priorizar el coche ha hecho que estas se vuelvan desérticas, se contaminen, se vuelvan cada vez más calurosas. Las hemos asfaltado tanto para que cada vez haya más coches y eso las ha contaminado todavía más. Hemos invertido las prioridades y eso hay que corregirlo. Que sean caminables es lo que hará que revivan. Será el síntoma de vitalidad.

- Pero cómo lograrlo si el chip del uso exclusivo del vehículo está enraizado. De hecho, este es uno de los factores que ha vuelto caótico al centro...

- Hay que mejorar el transporte público. Hay que lograr que esas personas consideradas influyentes caminen y que no sea más visto como que quienes lo hacen o usan el bus son de determinado estrato. El transporte público debe ser una red compleja que llegue a muchos sitios y su frecuencia debe ser lo más corta posible para no tener que programar los viajes. Si el coche da la exclusividad de poder decidir cuándo nos movemos, ese mismo beneficio lo debe dar el transporte público, que además debe ser accesible: sin escalones, limpio, iluminado. Generando este cambio, los centros de las ciudades del mundo, las ciudades en sí, se están recuperando. Esta es la tendencia en la que se viene insistiendo porque el centro tiene una infraestructura ya hecha que es costosa. Se están haciendo usos de recursos que, por lo tanto, no son los aceptables. Por lo que hay que volver a él con actividades diversas, con calles que se usan. El centro debe sí o sí ser barrio.

Volver a vivir en el centro implica tener que darnos cuenta de que vivir en las nuevas zonas de expansión construidas en una ciudad, no son sinónimo de calidad de vida. Por mucho de que se viva en una casa con jardín, si tienes que pasarte dos horas encima de un coche para llegar a tu destino, sabrás que el cambio no fue tan apetecible como lo imaginábamos.

Muxí es codirectora del Máster Laboratorio de la Vivienda del siglo XXI de la Universidad Politécnica de Cataluña. Amelia Andrade

- En más de una ocasión ha hecho énfasis en la necesidad de que los espacios públicos respondan al derecho de que las mujeres puedan disfrutar de ellos, a una equidad. ¿A qué se refiere con ello?

- A que por ser mujer se nos asignan unas tareas que nos obligan a usar la ciudad de una manera diferente a la de los hombres. Nos asignan el cuidado del infante y de los adultos mayores, a que hagamos las compras y trabajemos dentro y fuera de casa; y en todas esas asignaciones, las distancias cortas son las que se requieren para beneficiarnos. Las estadísticas (globales) confirman que las mujeres tenemos menos acceso al vehículo privado, usamos más el transporte público y caminamos más; por lo que si seguimos reforzando el uso del auto, el camino sigue siendo dificultoso para las mujeres. A postando, por lo tanto, a la caminabilidad y al transporte público de calidad, le estamos apostando a la creación de ciudades más igualitarias, tanto en clase, edad o género.

Urge crear políticas públicas para que la gente que se ha quedado sobreviviendo en el centro, viva mejor. Urge transformar el sector para que otros lo vean atractivo para poblarlo.



-¿Y cómo lograr tener una ciudad con perspectiva de género?

- Las veredas deben ser accesibles, tener mucha iluminación, bancas. Debe haber parques para grandes y chicos, arte, calles y callejones con vida. Todo esto garantizará que haya gente, mucha gente, que entra y sale, que está mirando. Los cambios pueden darse también en la vivienda. El centro de Guayaquil, por ejemplo, tiene edificios particulares de los años 60, 70, que son superinteresantes y pueden reformar este tema. Son los que tienen una base de planta baja o de dos pisos que son usados para el comercio u oficinas, y sobre estas sale una torre que bien puede convertirse en solo vivienda. Esta cercanía es la que favorece. El centro tiene pocos juegos infantiles. No se trata de ir al Malecón y pagar por usarlos. Debe haber acceso.

- ¿Estos cambios, al centrarnos en la mujer, podrían protegerla de ataques, manoseos?

- El urbanismo no cambia el problema social, puede ayudar; pero para que haya una transformación real se debe trabajar de la mano de la educación y de las fuerzas de seguridad, que para actuar deberán saber de género y sancionar, a fin de que quienes las vulneren no se sientan más victoriosos al ver que no pasa nada cuando atacan. Tener una ciudad densa y variada, repito, ayudará a visibilizar el problema.

Necesidad de cambio. La ciudadanía quiere tener un centro con sombra y facilidad para desplazarse. Miguel Canales Leon

- ¿Cómo puede contribuir o condicionar el urbanismo a las políticas públicas en torno a esta igualdad?

- Sin esas políticas de igualdad, la sociedad sola no podrá actuar. El papel regulador es de los gobiernos, es muy importante para todo. Marca el cambio. Solo por citar un caso, por el centro de Guayaquil albergar entes educativos, como la Universidad de las Artes, debería resultar atractivo para vivir para sus docentes y estudiantes. Pero no pasa por ciertos encarecimientos que existen en el entorno, entonces a eso hay que apuntar para dar cabida a repoblar el sector. Espacios hay. Hay edificios mal usados, abandonados, espacios de parking vacíos... Y todos se pueden readecuar, construyendo viviendas de diferentes categorías y para diferentes grupos.