Por un acto, también urbanístico y desarrollado por la Cámara de la Construcción de Guayaquil, la semana pasada Wolff, quien ha levantado proyectos en marcas líderes en cinco continentes, estuvo de visita en la ciudad. EXPRESO lo entrevistó para que, teniendo en cuenta su experiencia y mirada global en torno al desarrollo y la planificación, confirme qué beneficios tendría el Puerto Principal si logra recuperar su ‘corazón’, como es el centro; y la razón del concurso de ideas que lanza este Diario en los próximos días.

- Durante su visita a la ciudad e intervención pública ha dicho que Guayaquil es una ciudad privilegiada. ¿A qué privilegios se refiere con exactitud? Y es que entre la ciudadanía en cambio prevalecen las quejas en torno a ser esta una ciudad poco amigable, en la que es difícil caminar, con atascos interminables...

- Si hablamos de forma general, me refiero al material humano, el guayaquileño es amable, abierto, hace sentir bien a la gente, y eso es primordial. Ahora, pues pasamos una pandemia y todos tenemos muy claro lo que pasó con logística y manufactura. Quedaron afectadas. Guayaquil tiene un puerto y salida al Pacífico, lo que le da una situación de privilegio para lo que viene. El mundo se tiene que transformar para progresar y desarrollarse. Estados Unidos no puede depender más de China, punto; tiene que venir ya a Latinoamérica y hacer aliados para producir, exportar e importar. Y Guayaquil, por esos privilegios que detallo, debe ser un punto obligado. Eso se puede aprovechar. Guayaquil es una ciudad donde se usa el transporte público, es una de las que más lo usa y eso es fundamental para el crecimiento. Tiene entonces los ingredientes correctos para dar un paso más: transportación, ubicación y gente. Si no lo aprovecha ahora, pues no lo hará después.

- Pero, ¿y urbanísticamente?

- Guayaquil se está despertando y su ciudadanía está empezando a comprender que no le puede dar la espalda al río y que toda su historia está conectada a un astillero. Guayaquil está empezando además a entender que es la puerta de Ecuador al mundo y que desde que transformó su malecón, su historia empezó a cambiar. Sin embargo también es evidente que Guayaquil está hecha para los carros y no para las personas. Veo mucho la discusión de que cuántos carriles debe o no tener una calle, cuando la solución jamás debe pasar por ahí, sino por la necesidad de que haya transporte polimodal para que las avenidas no colapsen más.

. Recuperarlo tendrá entre sus beneficios, primero, que la sociedad entera se sienta orgullosa de Guayaquil, de lo que tiene.

La iniciativa cívica cuenta con el apoyo de la empresa privada. RESCATEMOS EL CENTRO DE GUAYAQUIL

- Sé que durante su visita al Puerto Principal recorrió el centro. En comparación a los otros centros del mundo que ha visitado, ¿cómo ve al de Guayaquil?

- Quiero que sepan algo, que ustedes tienen centro, que tiene su carácter, que tiene veredas y calles, pero que no se está usando. Ustedes tienen centro, el mismo que otras ciudades de Latinoamérica y Centroamérica no tienen. Por eso urge que puedan revitalizarlo, que entiendan el valor y la función que esta zona tiene hoy, al igual que su historia que debe ser rescatada para hacer de la zona un área vigente. El problema del centro de Guayaquil es que quedó fuera del sistema, que fue más fácil construir afuera que arreglar lo que está adentro; pero en el mundo, y esto es indispensable decir, la gente está mirando otra vez hacia dentro. Está volviendo a sus raíces.

-¿Qué experiencias extranjeras puede Guayaquil adoptar para revitalizar el corazón de la ciudad?

- En Costa Rica pasa algo que se repite en Guayaquil. La gente ha comprado edificios y ha utilizado solo la parte de abajo para convertirla en depósitos. Lo ha hecho porque los edificios son ineficientes. Por eso acá, de lo que he podido ver, lo que pueden hacer es plantear proyectos de grande escala y unificar los lotes, a fin de dar cabida a proyectos relevantes y que se conviertan en destinos. Si el fin no es este, la gente simplemente no lo va a poblar. Además, hay que ver qué es lo que está pasando desde el código catastral, la ley, el entorno, la economía...; puesto que si la gente no está invirtiendo por falta de dinero, se deberá dar incentivos económicos para crear planes urbanísticos. O a la vez el Gobierno podría impulsarlos. Lo cierto es que al centro hay que sí o sí revitalizarlo. No hay excusas.

Panamá está rescatando su casco antiguo; San Juan (Puerto Rico) lo hizo y le va espectacular, Ciudad de México le ha apostado a mirar al centro. La línea hoy es la misma en el mundo

Wolff estuvo presente la semana pasada en Guayaquil para, junto a la Cámara de la Construcción de Guayaquil, plantear la creación de un Plan Maestro que logre transformar toda la ciudad, a futuro. CHRISTIAN VASCONEZ

- ¿Qué pasa si, pese a las ganas e iniciativas y propuestas de la sociedad civil no hay interés por parte de las autoridades para hacerlo?

- Una ciudad sin centro y sin historia para contar, sin corazón, no será simplemente una ciudad. Esta se perderá. Recuperarlo tendrá entre sus beneficios, primero, que la sociedad entera se sienta orgullosa de Guayaquil, de lo que tiene. Además, que turísticamente su nombre tendrá un lugar en el mapa mundial. Hoy, el turismo en esta ciudad está frenado, pero porque no tiene mucho que mostrar. Pero si se arma un centro con mucho que mostrar habrá razones para visitarlo y quedarse. Miren cómo cambió Puerto Madero, en Buenos Aires. Esa era la zona con menos costo de la capital argentina. Había robos, no podías recorrerlo, era zona roja, en fin. Decidieron rescatarlo y ahora Puerto Madero es el lugar con el metro cuadrado más caro de Latinoamérica. Y eso se lo logró al entender que si haces un lugar inclusivo y diverso la gente lo usa.

Wolff habla de la necesidad de que la ciudad vuelva a mirar al río. CARLOS KLINGER

- Es decir que a la ciudad se la diseña para todos, sin excepción...

- Es así. Hacer o intervenir la ciudad solo para un determinado grupo no tiene sentido. La ciudad es de todos. Diseñar una ciudad para gente de determinada clase lo que hace es generar un gueto o algo que no responde a todos. Un Gobierno mismo que responde solo a un determinado grupo, por ejemplo, no actúa bien y no refleja buenos resultados.