Víctor Valdivieso: “El Gobierno tiene una deuda con nosotros en salud”

La inseguridad es ahora uno de los mayores problemas de La Libertad. Según cifras publicadas por este Diario, solo en lo que va del año se han cometido 226 asaltos. Por esta razón, a la que se incluyen los casos de sicariato cometidos, una problemática que antes era impensable que se dé en la localidad, el cantón fue declarado en emergencia hace un mes. EXPRESO conversa con Valdivieso sobre los resultados, las medidas que se tomarán y los proyectos que, además, tiene para ordenar la ciudad: una de las deudas pendientes con la ciudadanía.

Un mes lleva la medida en vigencia. ¿Qué se ha logrado?

Durante este mes no se han registrado ya casos de sicariato, que era lo que más nos preocupa. Tuvimos un sicariato hasta dentro de un centro comercial, algo que jamás había pasado. El tema se había salido de control. Ahora las Fuerzas Armadas hacen operativos en las zonas periféricas, salen en grupo de 20 personas; hay más policías y personal municipal en la calle. Se han decomisado armas, detenido al menos a 30 sospechosos. Es notable el cambio.

Pero, ¿qué pasará luego de que se levante el estado de emergencia? Se supone que, por ley, puede durar 60 días y extenderse otros 30 máximo.

Necesitamos un sistema de vigilancia provincial, como el del ECU 911. Ya hemos hecho la solicitud al gobernador y para la próxima mesa de trabajo que tendremos, esperamos una respuesta.

¿Y qué harán para frenar el consumo de drogas? Ahora es común ver a consumidores cerca de los mercados, en los semáforos o el malecón. Este escenario refleja inseguridad...

Sí y frente a ello urge que contemos con un centro público de rehabilitación, que no lo tenemos, aun cuando lo hemos pedido. Aquí, si se quiere ayudar al consumidor se lo debe apadrinar para costearle el tratamiento en un centro privado. Es difícil, solos no podemos.

¿Lo mismo pasa con la salud? Y es que ahora, en la pandemia, las quejas frente a la falta de insumos y atención en los centros médicos públicos se multiplicaron. Si bien esta no es competencia de la Alcaldía, ¿ha exigido a Salud mejoras inmediatas?

Lo hemos hecho, porque sí, hay una deuda por parte del Gobierno Nacional con nuestro cantón y toda Santa Elena. Necesitamos un hospital regional del IESS, porque para intervenirnos quirúrgicamente, solo por dar un ejemplo, nos toca viajar a Guayaquil, aun cuando corremos el riesgo de perder la vida en el camino. Solo en La Libertad somos 120.000 habitantes y tenemos apenas un centro de salud. Si no se levanta un centro hospitalario regional, por lo menos necesitamos de un hospital en la ciudad. Ya se lo hemos hecho saber a la Presidencia. Hemos enviado los correos, estamos a esperas de una respuesta.

Fue presidente del Club de Leones durante dos períodos y vicepresidente de la Cámara de Comercio de Santa Elena. Fue condecorado como ‘Mejor ciudadano libertense’ en el 2010. Como autoridad, apunta a convertir al cantón en un polo en desarrollo. JIMMY NEGRETE

¿Y qué hará para ordenar a la ciudad?

Tenemos varios proyectos. La construcción de un mercado de transferencias de víveres, en el que se ubicará a todos los comerciantes que trabajan en la vía pública; de la Bahía Engoroy, que será el sitio para los informales; de la terminal terrestre de pasajeros. El primer proyecto está listo para ejecutarse, de los otros tenemos ya los planos. Todos se los edificará con inversión de alianzas público privadas o concesiones. La Libertad necesita ordenarse, sí, pero también crecer y ser un polo en desarrollo.

Pero ya existe una terminal de pasajeros en la provincia...

Sí y se la construirá porque la necesitamos. Ya tenemos los permisos de viabilidad técnica de la Agencia Nacional de Tránsito y el sitio donde estará. Que esté en La Libertad será de gran ayuda para los habitantes que tienen que pagar a veces en taxi para llegar a Ballenita (donde está la actual) lo mismo que cancelan en un pasaje para Guayaquil. No les conviene. Gastan demasiado.

Nos expandiremos. Mi meta es que a la terminal lleguen también buses de Perú y Colombia, directamente.

¿Qué dicen al respecto los alcaldes de los cantones aledaños? ¿Están de acuerdo?

Para empezar, la obra siempre debió estar en La Libertad, que es el punto medio para todo el territorio. Quizá el alcalde de la administración anterior no fue diligente, no lo sé; pero somos un gobierno autónomo y con base en eso forjaremos nuestro destino. No hay razón de que haya problemas.

¿Arquitectos, urbanistas, planificadores urbanos han participado en la ejecución de esas ideas?

Por supuesto, lo han hecho. Yo hablo de estos proyectos porque ya se los ha analizado y han alcanzado su viabilidad técnica y financiera. No hablo ni vendo humo. Desde que recibí esta administración, mi idea fue elaborarlos y ejecutarlos. Si no lo hice antes fue por la pandemia. Al inicio tuve la idea de, junto a Salinas y Santa Elena, convertir a la provincia en una marca, que incluso por costos es lo que nos convenía. Pero tampoco se pudo.

¿Por qué no ahora?

A futuro se puede. Pero ahora debo ordenar primero la casa.