En Santa Elena ronda el temor a las vacunas contra la Covid-19

María Suárez, de 80 años y moradora de la población de Cadeate, situada al norte del cantón y provincia de Santa Elena, recibió la mañana de este 5 de mayo la primera dosis de la vacuna Sinovac contra la Covid-19 en el centro móvil que se habilitó en la sede de la extensión universitaria en la parroquia Manglaralto.

La octogenaria acudió algo nerviosa hasta el lugar después de que brigadistas lograron convencerla en su domicilio que debía vacunarse para protegerse de la pandemia, pero también debieron hablar con sus hijos, quienes al final dieron su aprobación.

Luego de un breve chequeo médico, donde se comprobó que sus signos vitales eran óptimos, Suárez fue inoculada, pero antes ella dijo: "Me siento bien, esperemos que no me pase nada, se decían tantas cosas de esto y en verdad sentía miedo”.

La historia se repitió con Luis Ángel, de 82 años, poblador de Valdivia, quien comentó que sus nietos le habían pedido que no se vacune porque eso le podría hacer mal a su salud, “ellos habían visto en sus teléfonos que algunas personas morían por vacunarse, pero no ha sido así”, dijo al salir del centro de vacunación.

Brigadistas socializan el proceso

El miedo era uno de los problemas que se había tenido en Santa Elena con los adultos mayores en este proceso, el tiempo transcurría en la primera fase y eran muy pocas las personas que estaban prestas a la vacunación, de manera especial quienes habitan en la zona rural.

Durante esta semana en un trabajo coordinado entre la alcaldía y el Ministerio de Salud, se ha acelerado el proceso, Para ello brigadistas acuden a las diferentes comunas para explicarle a los ancianos y sus allegados el beneficio de la vacunación, además se han habilitado nuevos centros para que las personas reciban las dosis, antes eran dos, ahora son cinco.

“Vamos a atender en Manglaralto, Colonche, Ballenita, colegio Guillermo Ordoñez en Santa Elena y en la sede de la Universidad Estatal en La Libertad, el objetivo es vacunar a 15.000 personas entre ancianos y profesores”, informó Jorge Luis Macías, director distrital de Salud.

A los abuelitos se los moviliza de forma gratuita en buses para que puedan llegar hasta los lugares donde médicos y enfermeras lo esperan para la atención. La segunda dosis será aplicada en estos mismos lugares desde el próximo 31 de mayo.

PLANTÓN EN HOSPITAL LIBORIO PANCHANA

La mañana de este miércoles, un grupo de trabajadores del hospital Liborio Panchana de Santa Elena, centro donde se atienden a pacientes con la covid 19, efectuaron un plantón para reclamar estabilidad y mejoras en sus puestos de trabajo. Estos pedían el cambio de la directora médica de la casa de salud.