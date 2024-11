51 agentes de tránsito son desvinculados de la CTE

A través de un comunicado enviado por la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), la entidad dio a conocer que desde diciembre de 2023 hasta la fecha (14 de noviembre de 2024), un total de 51 agentes de tránsito han sido destituidos y separados definitivamente del Cuerpo Uniformado de CTE debido a diversos actos de corrupción y faltas disciplinarias de índole administrativas detectadas durante el ejercicio de sus funciones.

"Uno de los casos más relevantes de las investigaciones recientes ocurrió en el cantón Paute, provincia de Azuay, donde un agente de tránsito fue sentenciado a seis años de prisión por el delito de concusión. Este fallo judicial refuerza el compromiso de las autoridades en la lucha contra la corrupción, asegurando que la justicia se aplique de manera firme y oportuna. Además, 55 agentes de la CTE han sido sancionados por irregularidades en su desempeño, recibiendo una multa correspondiente al 8% de su salario como medida correctiva", precisó la entidad; que hizo hincapié en que esta última sanción apunta que haya responsabilidad en el ejercicio de la función pública.

Mario Andrade Jiménez, director ejecutivo de la CTE, reafirmó su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de las normativas, asegurando que la institución continuará tomando medidas disciplinarias severas contra cualquier acto de corrupción o conducta inapropiada que afecte la confianza de la ciudadanía "sin perjuicio de los procesos penales por las denuncias presentadas en la Fiscalía por parte de la institución que se derivan de las faltas disciplinarias", sentenció.

Tras esta situación, la CTE hace un llamado a que la ciudadanía denuncie los procedimientos erróneos que realicen agentes. Que pueden hacerlo a través de la página web de la institución, sus redes sociales o líneas de atención directa, detalló.

La ciudadanía exige más control en las vías

Para la ciudadanía urge que se haga un mayor control en las vías donde se ejecutan los operativos. "En las vías del Guayas donde aún tienen competencia es común ver como detienen a los conductores y los coiman. Yo he visto a la gente pasándoles dinero aun si las infracciones que cometen son graves. Eso, por ejemplo, no debe permitirse nunca y sigue pasando y pone en riesgo la vida de otros. Aceptan dinero cuando van en contravía, rebasan por el carril donde está prohibido o pasan por alto el hecho de conducir ebrio a cambio de dinero.... Ahora que la CTE anuncia donde se realizan los operativos espero que ese tipo de situaciones realmente se frente. Y es que si están en grupo los uniformados, es menos viable, creo, que uno de ellos tenga la cara dura para coimar o aceptar dinero de quien infringe la ley", sentención Douglas Toro, conductor de Milagro.

¿Cómo saber sectores y horarios de los operativos de la CTE?



Semanas atrás, la CTE Informó que desde el martes 8 de octubre de 2024, divulgará anticipadamente en sus redes sociales las ubicaciones y horarios de todos los operativos de control que llevarán a cabo sus agentes.

La CTE pidió a la ciudadanía que durante cada procedimiento verifiquen que el agente de tránsito esté utilizando su bodycam, un dispositivo que debe mostrar una luz roja intermitente, indicando que la cámara está activa y grabando en tiempo real.

"Recordamos a los conductores la importancia de verificar que durante cualquier procedimiento, el agente de tránsito esté utilizando el Bodycam, dispositivo que debe mostrar una luz roja intermitente, señalizando que la cámara está activa y grabando en tiempo real. Esta medida busca fortalecer y garantizar la transparencia en nuestras acciones", señaló entonces en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X.

Pero sobre la medida, como publicó este Diario, hay dudas. "Conocer los horarios de los operativos por temas de seguridad, en efecto, será positivo. Analizando el tema por ese lado es bueno. Sin embargo dudo de que los agentes tengan encendido siempre el Bodycam, es imposible: por algo sigue el problema de las coimas, ¿verdad?. ¿Y qué hago si no lo tiene prendido? ¿Le reclamo? ¿Lo grabo? ¿Qué pasa si no lo hace y todo termina en agresión? Es un poco complicado... Ahí el control clave deberá venir de la CTE y los más altos funcionarios", pensó Adriana Mejía, habitante de Manabí.

Conductores como Joel Carpio y Ronald Naranjo, ambos de la provincia de Santa Elena, apuntan a lo mismo; a que serán ellos (los directivos) quienes deberán monitorear de cerca que lo ahora establecido se cumpla de forma permanente y no temporal. "No me parece mal el anuncio, todo lo contrario. Sin embargo hay que ver por cuanto tiempo publican sobre los operativos que harán y, más allá de eso, si con ello se logrará parar la corrupción que en las vías predomina", aseguró Carpio; quien hizo hincapié en que lo mismo deberá aplicarse en Guayaquil con la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

