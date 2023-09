Se suspende la atención en centro municipal que presenta daños

Existe preocupación entre la ciudadanía. Un informe técnico realizado por el departamento de Gestión de Riesgos de la Empresa Pública SEGURA EP recomendó que se suspendieran las actividades en el centro municipal de Arte 'María Eugenia Puig Lince', por no ser sus áreas aptas para que los ciudadanos reciban sus talleres.

Según un comunicado emitido este 15 de septiembre por el Cabildo, el lugar, ubicado en la avenida Barcelona, entre el puente El Velero y la Calle 17, junto al Club Náutico del Estero Salado; genera riesgos a la seguridad de las personas que reciben clases de danza, teatro y pintura. "Con la inspección se detectó que las instalaciones no cuentan con aulas insonorizadas, pisos especiales para las clases de danza, ni espacios suficientes para clases de teatro y pintura. Además, el lugar no cuenta con sistema contra incendios, señalética, ni personal de seguridad", precisó el informe; que detalló además que la puerta principal de acceso está dañada y que la zona colinda con el Salado no tiene ningún tipo de baranda de protección, lo que supone un riesgo para los 150 niños, jóvenes y adultos que ahí recibían clases, .

Frente a esta realidad, ahora los talleres se dictarán en el centro Polifuncional Zumar, ubicado en la avenida Manuel Gómez Lince.

Emilene Aguayo, directora de Zumar, recordó que el centro 'María Eugenia Puig Lince' funcionaba como sede para clases de danza, teatro y pintura desde diciembre pasado por decisión improvisada de la anterior administración municipal, pues ese sitio antes era una galería, por lo que no presta las condiciones para impartir esas disciplinas.

La ciudadanía espera que las readecuaciones se ejecuten en un corto tiempo para volver a utilizar sus instalaciones. Cortesía

“La prioridad la tendrán los alumnos del antiguo centro artístico María Eugenia Puig Lince. Ellos puedan tener absolutamente acceso a todos los servicios que nosotros ofrecemos”, dijo Aguayo

El centro municipal de Arte 'María Eugenia Puig Lince' será readecuado y ocupado por la Gerencia de Gestión de Riesgos de SEGURA EP, que estará a cargo de la planificación, organización y capacitación a los actores vinculados a la atención de emergencias y desastres naturales

