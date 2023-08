Las anomalías perduran. Nuevamente los términos ‘negligencia’ o ‘mala planificación’ volvieron a resonar en el Municipio, en la difusión del segundo informe de cómo heredó la entidad el alcalde Aquiles Álvarez, por parte la antigua administración liderada por Cynthia Viteri. Entre los hallazgos figuran casos de mercados que no contaban con el sistema contraincendios o de empleados municipales que se ausentaron seis meses y cobraran su sueldo completo. Además se refirió a las investigaciones.

La promesa fue que iba a difundir dicho reporte el día 60 de su gestión, pero demoró por las fiestas julianas. Como también lo hizo en el primer video, en el día 30 de ocupar el Sillón de Olmedo, Álvarez utilizó un audiovisual para exponer la situación de las obras públicas, las áreas verdes, mercados, recursos humanos y los casos cuestionados.

Obras públicas

Arrancó diciendo que la operación de la troncal 4 del sistema de transporte metrovía, con una inversión de 14 millones de dólares, es una promesa incumplida. Y el tema de que la obra se estancara, aseguró, se debió a que hubo 230 planillas pendientes de pago a contratistas, por cerca de $ 12 millones; mientras que a sectores como Sergio Toral, Janeht Toral y Flor de Bastión nunca llegó la obra, acotó.

“La dirección heredó 40 obras, y apenas nueve estaban en ejecución plena... Entre las 40 obras ofrecidas están el paso a desnivel de la Juan Tanca Marengo, que tiene atraso”, se escuchó en el audiovisual. Subrayó que en la actualidad los contratistas han vuelto, que ya se reunió con ellos y se reactivó la obra municipal.

Procesos contra Viteri, estáticos, y Álvarez ofrece decir hallazgos Leer más

Áreas verdes

En este punto, la plaga de la cochinilla fue la protagonista. Expuso un tuit de la exalcaldesa Viteri cuando declaró en emergencia al arbolado urbano y cuestionó que no hubiera un documento formal que la avale. El samán es la especie más afectada y hubo un informe que reveló que 500 samanes están en estado de infestación grave y 100 en estado necrótico (muertos). Esto significa que el Municipio los retirará. El funcionario aseveró que inició una “poda selectiva” y se identificará qué árboles respondan a los tratamientos y no serán extraídos. Dijo que habrá una reforestación.

Presentación. Una de las diapositivas que se reflejó en el Municipio. Miguel Canales

La red de mercados

En la ciudad existen 52 mercados municipales, pero de estos apenas 27 tienen sistema contraincendios, pero solo cinco están en funcionamiento. Hay 2.470 locales desocupados, mientras que en la pantalla se reflejó que hay ratas que deambulaban por los establecimientos. Sin embargo, preocupa que en el mercado Caraguay, situado en el sur, haya contaminación al río Guayas. Indicó que ahí existe un rediseño de las descargas de aguas servidas.

Talento humano

Expuso que la nómina, a diciembre de 2022, llegó a 9.453 empleados. Que se registraron pagos por 706.000 dólares mensuales a través de cuentas virtuales no verificadas. Que se otorgaron vacaciones, ascensos y aumento salarial sin sustento. Y que empleados ausentes por seis meses cobraron salario completo. “Y hoy el Municipio cierra en julio la nómina con 8.973 empleados, lo que genera un ahorro por 800.000 dólares mensuales”, afirmó el burgomaestre.

Casos

Sobre las investigaciones que empezaron en la administración pasada, volvió a manifestar que este tema “está en manos de la justicia ordinaria y que tienen que seguir”. Recordó que en la Fiscalía se encuentran 7 casos, de estos, seis en investigación previa, por presunto peculado en la entrega de kits alimenticios, el caso Aromaterapia, el proyecto Letras Vivas y las vallas publicitarias. También figura el caso de la desaparición de 453 cajas del Archivo Pasivo del Cabildo. Esos documentos extraviados pertenecieron a las direcciones de Uso del Espacio y Vía Pública y Obras Públicas.

Llamó la atención otra irregularidad en el Hospital Bicentenario. Álvarez explicó que se gestionó la compra de medicina sin haber cumplido con los procesos que dicta el servicio de Contratación Pública. Sobre estos casos, remarcó que por más que quisiera hacer comentarios, no puede. “Hay que esperar qué es lo que determina la justicia. No somos ni jueces ni fiscales... No somos tontos, todos sabemos y entendemos que hubo cosas con manejos dolosos, pero tiene que demostrarlo la justicia ordinaria”, concluyó.

Álvarez: "Hubo trabajadores municipales ausentes que cobrarán salario completo" Leer más

¿El alcalde tomará acciones?

Que de 27 mercados de Guayaquil que tienen sistema hidráulico contra incendios solo funcionen cinco, recordó al caso de la Plaza Guayarte, que no tenía permisos del Cuerpo de Bomberos. Ante ello, EXPRESO le consultó al alcalde sobre esta situación y admitió que los bomberos “miraban para otro lado, lamentablemente”. En torno al arbolado, comentó que es un proyecto que cuesta mucho dinero, pero lo hará por etapas.

Acerca de las investigaciones y teniendo en cuenta estos hallazgos, se le preguntó a Álvarez si habrá alguna causa contra algún exfuncionario o director, y cuáles son los nombres. El alcalde respondió que tiene sospechas y dudas. “Pero no tenemos algo que nos diga, pruebe, que ha hecho esto o aquello. Si lo tuviésemos, lo denunciaríamos con firma y rúbrica”, precisó.

“EXPRESO nos da como bombo en fiesta”

Álvarez también respondió sobre la crítica por parte de la prensa luego de que contó que aún no recupera su cuenta de Twitter (X) que fue hackeada. En su argumento subrayó que está expuesto a la crítica, que no tiene problemas en ese sentido, y citó a este Diario. “EXPRESO nos da como bombo en fiesta, así que es algo que no nos molesta. Entendemos que la prensa tiene que hacer su trabajo, pero cuando sabes que estás trabajando, tienes una planificación y un norte claro, no hay por qué sentir movimientos telúricos por alguna columna o noticia”, dijo.