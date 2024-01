Menos de 24 horas duró un sello de clausura en la Corte del Guayas

Clausura. El sello de clausura fue colocado el miércoles 3 de enero, pero la mañana del 4 ya no estaba y la cinta de peligro fue arrancada.

Tras las quejas ciudadanas y el riesgo que representa su estado, el Municipio de Guayaquil intervino el espacio donde está uno de los murales de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, ubicado del lado de la calle Pedro Moncayo, entre la avenida 9 de Octubre y Vélez.

Pedaleando: Mural en homenaje a Richard Carapaz en Guayaquil Leer más

La medida se dio tras una publicación realizada por EXPRESO, el pasado 17 de diciembre de 2023, y en la que se recogió la advertencia que hizo la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (Fenoc) en su cuenta X (antes Twitter), sobre el estado del mural Las cruces sobre el agua, de autoría del artista Pavel Egüez.

Te invitamos a leer: Guayaquil: Un mural que nadie ve, pero que crea peligro a transeúntes

El sello de clausura fue colocado el pasado 3 de enero de 2024, tras un expediente que se ha abierto en la Comisaría Sexta Municipal por paralización de obra y ante el riesgo que representa la obra artística, por la caída de fragmentos de cerámica (material con el que está elaborado el mural). Aunque se ha colocado una malla, algunos pedazos saltan hacia la acera o la calle Pedro Moncayo, generando peligro para quienes transitan por el sector.

Artistas locales pintan murales y dictan talleres para niños del Inés Chambers Leer más

Sin embargo, a menos de 24 horas de la medida municipal, el sello fue aparentemente retirado y la cinta amarilla con la que se acordonó el sitio fue arrancada.

“No sabemos qué pasó. Aquí, un día se hace una cosa y al siguiente día otra”, dijo un comerciante de la zona, quien se mostró asombrado por el retiro de la clausura.

El sello y la cinta fueron colocados del lado de la calle Pedro Moncayo, lo que cerró también el paso de quienes transitan por el sitio. Cortesía

EXPRESO solicitó información al Consejo de la Judicatura (CJ) para conocer qué pasó con el sello o si habían llegado a un acuerdo con el Municipio. Fuentes del área de comunicación indicaron que no cuentan con un vocero oficial en la provincia, por lo que están limitados de información. El pasado 5 de diciembre también se consultó sobre las medidas que están adoptando para que la obra no se siga desmoronando y, a su vez, evitar alguna desgracia. Además, si han contactado al artista para brindar mantenimiento, entre otras cosas, pero hasta la publicación de este reportaje no se recibieron respuestas.

La San Francisco pinta un mural por la paz Leer más

También se consultó al Municipio sobre la medida que los llevó a colocar el sello de clausura en el sitio y si fueron ellos quienes lo retiraron o no. Hasta el cierre de esta publicación tampoco se recibieron respuestas.

Lo cierto es que el riesgo sigue latente por la falta de mantenimiento del mural y una malla que no se sabe cuánto tiempo más soportará el peso que cae cada día.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!