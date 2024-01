Guayaquil: 18 ficus son podados tras el desplome de un árbol en Sauces IV

Luego de que el pasado 11 de enero un árbol de 12 metros de altura se haya desplomado en Sauces IV, como producto de la lluvia, la dirección municipal Áreas Verdes inició la poda de 18 árboles ficus, ubicados a lo largo del parterre central en la calle Enrique Gilbert.

#ECU911Reporta



Árbol caído en sauces 4, norte de #Guayaquil.



Desde #ECU911Guayaquil se coordinó personal de @BomberosGYE que colabora en el sitio. pic.twitter.com/OcicjSrI6J — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 Samborondón (@ecu911sambo) January 11, 2024

Lluvia en Guayaquil deja una casa anegada, dos árboles caídos y zonas inundadas Leer más

La ciudadanía, que tras el hecho exigió revisar el estado en el que se encuentran los árboles del vecindario, algunos afectados por la plaga de la cochinilla; hizo un llamado a que el Municipio realice los debidos mantenimientos. “Si nuestros árboles están muriendo es por la apatía de nuestras autoridades, sobre todo las de administraciones pasadas, que dejaron que el problema avance. Hoy veo que hay más protección y cuidado, que es lo que se requiere. Sin embargo nunca está de más hablar y hablar, como disco rayado, haciendo énfasis en que hay que regar las pocas áreas verdes que tenemos, cuidarlas y sanarlas, para que se multipliquen y no deterioren más con una pequeña o gran garúa”, señaló Carmelina Yánez, habitante de Sauces.

(Lo invitamos a leer: Guayaquil: Nuevos brotes en árboles alejan al ‘fantasma’ de la cochinilla)

Habitantes de otros puntos del norte, como la Alborada, Urdesa, Miraflores, Urbanor, Urdenor, Samanes y Álamos Norte, exigen a la Alcaldía hacer un recorrido por sus barrios.

(Le puede interesar leer: Un árbol de la Arquidiócesis de Guayaquil resultó afectado por lluvias)

En Álamos Norte, por ejemplo, denuncian que un árbol se cayó al pie de una escuela en la calle Miguel Donoso Pareja hace ya tres semanas y nadie lo ha retirado. “Ahí está, todos lo ven: los vecinos han recogido sus ramas para facilitar el paso en la vereda, pero el pobre árbol ahí está partido. Por suerte no es grande como los otros 4 que se desplomaron en la lluvia del pasado 11 de enero. A lo que voy, es que si nadie se queja o no hay un accidente colosal, no es común que el Cabildo actúe por sí solo”, mencionó la residente Ema Andrade, habitante de la ciudadela.

Los trabajos son de mantenimiento y apuntan a prevenir que, tras otro aguacero, más árboles se desplomen. Cortesía

Lluvia en Guayaquil: ¿Qué zonas registran acumulación de agua? Leer más

En Sauces IV las labores, a cargo de 10 personas que integran una cuadrilla, un carro canasta y una volqueta; se realizan de 8:30 a 15:00, por lo que las autoridades sugieren tomar rutas alternas o evitar ese tramo intervenido durante el horario previsto para evitar que alguna rama les caiga encima.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!