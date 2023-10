Guayaquil: 18.000 locales de la ciudad atienden sin ningún permiso

Las jardineras y mobiliario que habían colocado afuera de su local, tras las medidas de seguridad que se activaron por la emergencia que sufrió el mundo con la pandemia de la COVID-19, ahora son recogidas con la misma urgencia que se las colocó. La decisión que han tomado propietarios de negocios, especialmente de zonas regeneradas, se debe a los operativos municipales que se despliegan con mayor frecuencia en la ciudad, para despejar la vía pública, además de comerciales informales.

Una situación que mantiene en alerta a los establecimientos comerciales, especialmente del centro, que prefieren guardar para no tener problemas con las autoridades.

Brigitte Apolo, quien administra un local de comidas en la avenida 9 de Octubre, optó por retirar las jardineras y muebles que tenía en la acera, al pie del negocio tras la visita que recibió de personal municipal, en uno de los últimos operativos. No tiene permiso para eso, pues en la administración municipal anterior les permitieron sacar esos enseres, por las restricciones de la pandemia y tiempo después la medida se regularizó. Ella desconoce si se está otorgando ese tipo de permiso, pues aún no lo ha tramitado con la actual administración y prefiere retirar lo que está afuera para evitar alguna sanción.

Lo mismo hizo Carola, de otro local de venta de comidas de la 9 de Octubre. “Pasaron para indicar que se despeje la vía, (para evitar)lo despejamos, porque venían en fila quitando los letreros”, cuenta. En ambos casos se evitaron alguna citación o clausura, como lo han visto en otros comercios.

Objetos. Durante los operativos municipales se observa la colocación de objetos afuera de locales comerciales, sin los respectivos permisos. Cortesía Alcaldía de Guayaquil

Pero según los censos que a diario realiza el Municipio para conocer el estado de los negocios formales de la ciudad, el 70 % registra irregularidades en su funcionamiento.

Según Shuber Urgilés, director de Justicia y Vigilancia del Municipio, de la data actualizada existen 24.000 locales comerciales censados por el Municipio (de mayo a la fecha), de los cuales 6.000 se encuentran regularizados y con permisos; y, aproximadamente, 18.000 sin ningún tipo de permiso.

La mayoría no cuenta con la tasa de habilitación, que es el permiso municipal para poder ejercer un comercio dentro de un local. “Sin embargo, nos encontramos con muchas otras infracciones, como las de no contar con centros de acopio, contravenciones ambientales, manejo de desechos y el permiso de construcción”, explica el funcionario, al señalar que desde la administración pasada se viene registrando una data de locales que no se regularizan o que, una vez regularizados, no continúan con el proceso de renovación de sus permisos.

Uno de los problemas es la dificultad que tienen los propietarios de esos negocios de poder acceder a ciertos trámites. “Por ejemplo, un local que no cuenta con permiso de edificación o construcción se ve impedido de obtener su tasa de habilitación”, explica. Por ello, añade, se hacen convocatorias para poder manejar estas regularizaciones, para simplificar esos trámites, mediante ventanillas de ayuda universales, a través de los cuales puedan acceder a estos y requisitos faltantes.

Urgilés señala que sobre los 18.000 locales que no cuentan con permisos, se han ejecutado 160 clausuras, que corresponden a: bodegas clandestinas, construcciones sin los debidos registros, mala disposición en el manejo de desechos, riesgos ambientales, camales, áreas de maltrato animal. “Las clausuras que realiza el Municipio se enfocan básicamente en estas contravenciones y, sobre todo, dentro de los recorridos, las clausuras que se realizan son por el mal uso de la vía pública”, puntualiza el funcionario al detallar que, sobre todo en el centro, muchos locales colocan estanterías o productos que venden en toda la vereda, lo que dificulta el tránsito peatonal.

Extranjeros Según se conoció, un gran porcentaje de comerciantes no regularizados son extranjeros. Se busca beneficiar a unos 500 en ferias ciudadanas.

Con respecto a los comercios que colocan sus mobiliarios afuera de los negocios, recuerda que existe una ordenanza que se socializó durante la pandemia para obtener el permiso, que destina el pago de 12 dólares anuales por una mesa y 4 sillas, con restricciones en zonas regeneradas y de alta afluencia.

Una de las visiones de la actual administración es poder generar corredores comerciales y peatonales, uno de ellos, cerca de la bahía, para beneficiar a 2.000 comerciantes no regularizados de 6.000 que ya han sido censados.

