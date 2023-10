El Municipio inicia devolución de mercadería incautada en operativo de la bahía

Diez comerciantes recuperaron sus productos decomisados en un operativo de control ejecutados por delegados del Municipio, en diferentes sectores de la ciudad que incluyó la bahía de Guayaquil, lo que generó caos y el rechazo, especialmente de vendedores informales.

La operación se registró el pasado 17 de octubre, pero en redes sociales comenzó a viralizarse al siguiente día ante la clausura de varios locales y los productos decomisados a vendedores que exhibían la mercadería en la vía pública.

Según se publicó en la cuenta X (antes Twitter) de la Alcaldía de Guayaquil, en coordinación con varias direcciones como Justicia y Vigilancia, además de la Policía Nacional y Bomberos, se realizó un operativo integral en el sector de la bahía, con el objetivo de mantener el orden y control en el espacio público.

“Durante el operativo se encontraron locales vendiendo artículos que no correspondían a la actividad registrada”, informó el Municipio, por lo que se procedió a colocar sellos de clausura.

En coordinación con @vigilancia_mgye, @DACMSEGye, @PoliciaEcuador y @bomberosgye realizamos un operativo integral en el sector de la Bahía, con el objetivo de mantener el orden y control en el espacio público. pic.twitter.com/EWoUoKxXgE — Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil (@alcaldiagye) October 17, 2023

El decomiso de mercadería a una vendedora informal también trajo el rechazo de quienes se encontraban en ese momento y de los internautas.

“¡Oye!, déjale que trabaje, déjale que trabaje”, se escucha en un vídeo que fue colgado a las redes, de transeúntes y varios vendedores mientras siguen -en medio de insultos- a los uniformados que se llevan la mercadería y la embarcan en una camioneta de la entidad.

Ojalá nunca les hagan lo mismo a algún familiar de ustedes @aquilesalvarez , @alcaldiagye , @cuacmeGye , pienso que hay maneras de tratar pero eso es jugar sucio, por lo menos hubieran dejado que se lleve sus cosas a su casa 🤬😡 pic.twitter.com/OXOkSCN7VL — Armando Romero (@rolitop77) October 18, 2023

“Ojalá nunca les hagan lo mismo a un familiar de ustedes... pienso que hay maneras de tratar, pero eso es jugar sucio, por lo menos hubieran dejado que se lleve sus cosas a su casa”, posteó en su cuenta de X @rolitop77.

“También ya se les ha dicho que eso no es permitido y la gente lo hace, pues aténgansen a las consecuencias...”, defendió Efalv al control.

Eduardo Apolo comentó que las “ordenanzas municipales están para ser cumplidas y acatadas por todos para poder vivir en mínimo orden, que pesar por la señora pero debemos de aprehender a vivir en comunidad”.

Lin Tan, de origen tailandés y propietario del restaurante New Time, se comunicó con la redacción de EXPRESO para exponer su enojo ante el decomiso que sufrió durante otro operativo desplegado en el centro de la ciudad, en las calles Córdoba, 9 de Octubre, donde fueron citados otros locales. "No es justo que uno haga una inversión para dar trabajo, mientras que alrededor se llena de vagos y eso no controlan", dijo Lin Tan al indicar que recibió una citación por un letrero luminoso que había colocado afuera de su local.

Caos en la Bahía de #Guayaquil debido a que el Municipio clausuró esta tarde varios locales comerciales. pic.twitter.com/Me3PMHQ463 — Zona Sangrienta (@ZonaSangrienta) October 18, 2023

El Municipio informó que en la bodega, ubicada en el Cuartel de Segura EP, junto al mercado Caraguay, se codifican y custodian todos los artículos y productos retirados por obstaculizar veredas y portales.

“En la bodega se socializa con los comerciantes las oportunidades que ofrece el Municipio para regularizar su labor en orden y seguridad, ya sea otorgándoles un puesto en la red de mercados municipales o participando en las ferias ciudadanas”, informó el Municipio al añadir que a 10 comerciantes se les devolvió sus productos comestibles.

Delegados del Municipio y de otras entidades ejecutaron el control en la bahía. Cortesía Alcaldía de Guayaquil

El procedimiento para recuperar los artículos empieza con su identificación en el patio de Segura E.P. por parte del dueño, quien entrega dos copias de su cédula. Luego un encargado elabora el parte respectivo con las características de lo embodegado y se abre un expediente que pasa a órdenes de la Comisaría Municipal, que a su vez resolverá la sanción.

