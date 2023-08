Desde las 22:00 del 1 de septiembre se cerrará el acceso al paso elevado que conecta la avenida Rodríguez Bonín con la avenida del Bombero, debido a trabajos de mantenimiento que se van a realizar en esta estructura. El cierre no solo se dará en el tramo que recorre la obra, también estará bloqueado el paso desde la parte inferior con sentido a la vía Perimetral o vía a la costa.

Guayaquil: Tres contratistas en la ciudad han sido objeto de extorsión Leer más

La intervención en este punto, según lo previsto, se mantendrá hasta el 7 de octubre próximo. Mientras tanto, la movilidad estará limitada a las vías alternas, tanto para vehículos particulares como los de transporte público.

Serán 21 unidades de buses urbanos y un alimentador de Metrovía que deberán tomar los desvíos. Las líneas 8, 9, 17, 35, 49, 61, 69, 71, 75, 76, 118, 120, 121, 122, 140, 142 y 157, al movilizarse desde la avenida Rodríguez Bonin deberán tomar la oreja vial habilitada para trasladarse a la vía a la costa o Perimetral.

Mientras que las líneas 42, 65, 66, 11 y el alimentador T3-vía a la costa Metrobastión, desde la avenida del Bombero tendrán que recorrer por la nueva vía alterna habilitada hasta el distribuidor de tráfico de la Perimetral, donde podrán retornar y dirigirse hacia la calle Rodríguez Bonín o del Bombero.

Lea también: El desorden vial de un tramo de la Tungurahua trastoca al ciudadano

La impostergable necesidad de trazar la ciudad hacia arriba Leer más

Ante estos arreglos programados, la ciudadanía espera que la Alcaldía de Guayaquil cumpla con los plazos prometidos, al ser esta vía de uso regular por los conductores.

"Ojalá no se repita la misma historia de siempre, 'obra prometida, entrega tardía'. Ya que a mi me toca pasar por aquí para dejar a mis hijos en la escuela, y tomar otras rutas llega a tomarme más tiempo en llegar a mi destino. Me preocupa que los atascos se intensifiquen. Esta de por sí es una arteria conflictiva", comenta Francisco Campaña, quien espera que la obra no presente atrasos en su mantenimiento y por consiguiente repercuta en la vialidad de la zona.

¿Te interesó esta noticia? SUSCRÍBETE AQUÍ