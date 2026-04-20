Zam El Búho relanza su carrera con “Furia” y una fusión de géneros populares

Publicado por Mariella Toranzos Creado: Actualizado:

El tema del artista guayaquileño estuvo guardado durante años antes de marcar su regreso musical.

El tema supera 70 mil reproducciones en plataformas digitales.

“Estos celos que sentía por ti provocaron que me porte así, y ya no pude controlar el dolor ni la angustia. Esta rabia que carcome por dentro, el dolor que me dejó sin aliento al descubrirte con un nuevo amor en mi cama”. Con esos versos arranca “Furia”, el nuevo sencillo del artista guayaquileño Zam El Búho, una canción que se construye sobre la contradicción de amar y, al mismo tiempo, enfrentarse a la traición.

La historia, señala, no es propia, pero sí cercana: una experiencia ajena que tomó y transformó en un relato donde conviven la decepción, la impotencia y la necesidad de ponerle nombre a lo que queda después.

“Furia es una canción bastante especial porque marca mi regreso a los escenarios después de varios años en los que estuve sin hacer música y sin cantar”, dice.

El tema permaneció guardado durante ese tiempo, hasta que en 2025 decidió retomarlo, revisarlo y editarlo como punto de partida de esta nueva etapa.

“Es un tema que me gusta mucho porque es muy honesto. La traición no es plana. No dejas de amar cuando te engañan. Puede que tengas rabia, sí, pero el amor no desaparece de la noche a la mañana. Tienes sentimientos encontrados. Te sientes furioso, pero a la vez aún estás enamorado. Para mí, la manera de resumir esa gama de emociones está plasmada en ‘Furia’”, explica.

La exploración sonora

El tema, que mezcla vallenato, ranchera y elementos urbanos, forma parte de una búsqueda personal que Zam El Búho -nombre artístico de Ángel Zambrano- ha decidido nombrar como “ranchenato”. En esa fusión conviven influencias de la música popular tropical con la intención de construir un sello propio. “Siempre he sido un artista de música popular tropical. Me encanta la cumbia, me encanta el merengue, me encantan las rancheras. He venido creciendo en este tiempo de pausa, me he tomado el tiempo para poder identificar, corregir cosas y mejorar como artista”, señala.

Antes de la pandemia, agrega, su carrera avanzaba con regularidad, pero el cambio de contexto alteró las dinámicas del sector musical. “La pandemia nos cambió a todos absolutamente y nos dio una nueva manera de ver las cosas. Para los artistas fue un impacto fuerte porque dependemos mucho de los shows, de la presencialidad. Han pasado casi seis años y muchas cosas han cambiado. La forma en que se lanzan las canciones y cómo uno se relaciona con el público es distinta, más digital”, dice.

El acto de reinventarse

Durante ese periodo de pausa, el artista se enfocó en replantear su proyecto. A la par de su formación en marketing y sistemas, sumó experiencia en radio, lo que le permitió observar la industria desde otro lugar. “Tuve la oportunidad de ser locutor y eso me amplió el espectro para conocer mejor la industria musical, establecer estrategias y madurar. Entendí que las cosas deben hacerse con un plan en marcha”, explica.

Ese proceso de ajuste es el que sitúa a “Furia” en un momento específico de su trayectoria. “Creo que este es el mejor momento para lanzarla, porque me coge más maduro, con mayor proyección y con más experiencia para manejar la canción y la marca”, afirma.

El músico se confiesa como un enamorado de los ritmos populares y tropicales.Cortesía

El sencillo fue producido por Reilod en Kongo Studio, mientras que el video oficial se grabó en un bar de Guayaquil, con una propuesta visual que remite a una estética mexicana. Desde su lanzamiento, el tema -publicado en marzo- ha superado las 70.000 reproducciones en plataformas digitales, una cifra que continúa en aumento

Nuevos proyectos en marcha

De cara a los próximos meses, el artista anticipa nuevos lanzamientos que continúan explorando distintas vertientes dentro de su propuesta.

Entre ellos, prepara “Decirte”, una canción en una línea más ranchera y romántica. A este tema se suman “Guerra”, con ritmo de cumbia, y “Dueles”, en una línea cercana al regional mexicano.