Terremoto 2016: aún quedan $ 118 millones para la reconstrucción en Manabí y Esmeraldas

Publicado por Alejandro Giler Creado: Actualizado:

Reconstrucción en Manabí: las tres claves del proceso actual Recursos aún disponibles : Contra lo que se creía, existen alrededor de 118 millones de dólares de la Ley de Solidaridad que permiten continuar con obras en Manabí y Esmeraldas.

: Contra lo que se creía, existen alrededor de 118 millones de dólares de la Ley de Solidaridad que permiten continuar con obras en Manabí y Esmeraldas. Reconstrucción centralizada y en proceso : El Comité de Reconstrucción lidera la priorización de proyectos, que deben pasar por viabilidad técnica, planificación y certificación presupuestaria antes de ejecutarse.



: El Comité de Reconstrucción lidera la priorización de proyectos, que deben pasar por viabilidad técnica, planificación y certificación presupuestaria antes de ejecutarse. Obras pendientes y desafíos vigentes: A diez años del terremoto, proyectos clave de agua potable, mercados y desalación siguen en ejecución o fase de priorización, evidenciando que la reconstrucción aún no se ha cerrado.

A una década del terremoto de Ecuador de 2016, las secuelas de la tragedia aún persisten en varias zonas de la costa ecuatoriana, donde las necesidades en infraestructura, servicios básicos y reactivación productiva siguen marcando la agenda pública; en medio de este escenario y de los cuestionamientos sobre los avances reales del proceso, los recursos disponibles y los proyectos pendientes, Expreso conversó con Gerardo Giler, subsecretario zonal 4 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, quien explica cómo se articula actualmente la reconstrucción, el rol del Comité encargado y los desafíos que aún enfrenta el país para cerrar una de las etapas más sensibles tras el desastre.

¿Cuál es su rol dentro del proceso de reconstrucción?

Primero es importante aclarar un par de temas. Soy subsecretario zonal, sin embargo, la subsecretaría zonal no es la que lleva propiamente el tema de la reconstrucción. Para ello existe un Comité de Reconstrucción liderado por el ministro Roberto Luque como presidente, el viceministro de Infraestructura, ingeniero Paolo Carpio, como secretario, y anteriormente existía la figura de un gerente. Este cargo actualmente no está ocupado, ya que dejó de utilizarse hace aproximadamente tres semanas, y se está a la espera de que el viceministerio designe a una nueva persona.

¿Qué información puede compartir sobre los recursos disponibles para la reconstrucción?

Antes de este gobierno, liderado por el presidente Daniel Novoa y el ministro Roberto Luque, se decía que no existían saldos dentro de la Ley de Solidaridad. Sin embargo, tras una revisión, se determinó que aún existen alrededor de 118 millones de dólares. Esto ha permitido continuar atendiendo necesidades derivadas del terremoto, ejecutando obras tanto en Manabí como en Esmeraldas.

¿Qué tipo de obras se están ejecutando actualmente?

Las obras varían en plazos. Por ejemplo, el proyecto de agua potable en Chone es el de mayor duración. Este fue contratado el 17 de septiembre de 2025 y tiene un plazo aproximado de un año, por lo que su ejecución se extendería hasta finales de 2026 o inicios de 2027. Además, existen otros proyectos que ya están priorizados y que iniciarán su etapa preparatoria.

¿Cuáles son los proyectos que están en proceso de priorización?

Actualmente hay tres proyectos en esta fase: el sistema de agua potable para los cantones Sucre, San Vicente y Tosagua; el mercado de Jipijapa; y el proyecto de la desaladora en San Mateo, en Manta. Estos se encuentran en proceso de obtención del dictamen de prioridad por parte de la Secretaría Nacional de Administración Pública, Planificación y Gabinete.

¿Quién se encarga de priorizar estos proyectos?

Todas las priorizaciones se realizan a través del Comité de Reconstrucción. Los proyectos no nacen directamente del Ministerio, sino que son propuestos por entidades como los GAD, que deben justificar la necesidad, ya sea por afectaciones del terremoto o por reactivación productiva.

¿Cuál es el proceso para que un proyecto sea aprobado?

Primero, el proyecto debe contar con viabilidad técnica, validada por nuestros técnicos del Ministerio de Infraestructura y Transporte. Luego pasa a la Secretaría de Planificación, donde se emite el dictamen de prioridad. Una vez obtenido, el Ministerio de Economía y Finanzas emite la certificación presupuestaria.

¿Qué ocurre con los recursos una vez que son priorizados?

Es importante aclarar que estos recursos provienen de la Ley de Solidaridad y se manejan en una cuenta única. Una vez que el Comité prioriza un proyecto, esos fondos quedan asignados de manera fija, es decir, ya no dependen del presupuesto general del Estado. En la práctica, esto significa que el proyecto pasa a ser una realidad.

¿Qué deben hacer instituciones como los bomberos para acceder a estos recursos?

Deben presentar sus proyectos ante el Comité de Reconstrucción, con estudios actualizados al 2026. Luego, el Comité analiza la propuesta y se somete a votación. Dependiendo del resultado, se decide si el proyecto es priorizado o no.